CDNetworks a réussi à contenir les attaques DDoS de L7 provoquées par des milliards de requêtes





DIAMOND BAR, Californie, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CDNetworks, le leader mondial du CDN, de l'edge computing et de la sécurité du cloud, sécurise votre entreprise et garantit un fonctionnement continu des services 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an. À cette fin, elle a réussi à détecter et à atténuer plus de 40 attaques DDoS L7 à grande échelle visant quelques clients sur sa plateforme CDN Pro depuis novembre 2021. Selon l'analyse réalisée par l'équipe big data de l'entreprise, les pirates ont lancé ces cyberattaques avec plus de 100 mille appareils mobiles ou IdO infectés par des logiciels malveillants. Chacune de ces attaques a duré de 1 à 12 heures et le volume a dépassé les 100 milliards. Comme le montre le graphique suivant, les requêtes par seconde (RPS) pour les attaques DDoS L7 ont atteint un pic de 7,5 millions en janvier 2022.

« La force et la durée de ces récentes attaques DDoS de L7 sont inédites. Ils révèlent une tendance inquiétante, à savoir que ces attaques s'intensifient rapidement et sont plus difficiles à défendre que jamais », a déclaré Bin Ni, directeur technique de CDNetworks. « Avec plus de 2800 PoPs de périphérie déployés dans le monde entier et son énorme réserve de bande passante, CDNetworks peut rapidement identifier et prendre des mesures de protection contre les attaques DDoS de tout niveau. »

La plateforme de sécurité périphérique de CDNetworks analyse en temps réel tout le trafic entrant pour identifier les attaques. La majorité des attaques sont bloquées au niveau L4 afin d'utiliser le plus efficacement possible la bande passante du réseau et la puissance de calcul. L'interface utilisateur de CDN Pro permet également de configurer des règles personnalisées pour rejeter les demandes malveillantes au niveau L7 et de renvoyer l'information à la plateforme de sécurité afin d'en faire bénéficier toute la gamme de produits de pointe.

Cliquez ici pour essayer CDNetworks edge security platform gratuitement.

Les attaques DDoS continuent d'augmenter. Selon l'état de la sécurité Web de CDNetworks au premier semestre 2021, la plateforme de sécurité CDNetworks a détecté environ 30 millions d'attaques DDoS à toutes les couches, ce qui permet de combiner les capacités de sécurité du cloud pour garantir la sécurité et la stabilité des services même en cas de cyberattaques malveillantes massives. À l'heure actuelle, CDNetworks a intégré 50 fonctions de sécurité, dont la sécurité des données, la sécurité des applications, la sécurité de l'accès et la sécurité de type « confiance zéro », etc.

À propos de CDNetworks

En tant que fournisseur mondial de CDN et de services de périphérie, CDNetworks propose des solutions de cloud computing et de périphérie entièrement intégrées pour stimuler l'innovation commerciale. Nos divers produits et services comprennent la performance web, la diffusion de médias, les applications d'entreprise, la sécurité du cloud et les services de colocation.

Contact presse

CDNetworks Co. Ltd

media@cdnetworks.com

www.cdnetworks.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1736511/Attack_Request_Rate_January_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736512/LOGO_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 11:11 et diffusé par :