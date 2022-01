Le bilan annuel du pionnier du diagnostic médical MESI, Ltd. met en évidence l'augmentation des ventes, l'expansion internationale et les récompenses





LJUBLJANA, Slovénie, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La société slovène MESI, Ltd. se spécialise dans les solutions de diagnostic en mettant l'accent sur les soins primaires. Son système de diagnostic, le MESI mTABLET, a enregistré une croissance de 56 % de l'activation des dispositifs en 2021. L'entreprise a également été sélectionnée pour le l'accélérateur Google for Startups :Europe pour son caractère innovant, et a remporté la plus haute distinction lors des German Design Awards.

MESI, Ltd. est entrée dans une deuxième décennie commerciale dans les solutions numériques pour une évaluation médicale efficace. 2021 a été une année de croissance. MESI a terminé en force en réalisant des revenus records, un nombre record d'activations du mTABLET et un nombre record de mesures diagnostiques (plus de 280 000).

La société a ouvert des bureaux en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Elle a également remporté le prix Gold German Design Award, décerné pour le concept avant-gardiste et la pertinence de la MESI mTABLET. L'équipe a été sélectionnée pour rejoindre l'accélérateur Google for Startups : Europe. Le rapport annuel complet du MESI est disponible ici.

« Malgré la COVID-19, qui a empêché de nombreuses réunions en personne et un certain nombre d'événements médicaux dans le monde entier, 2021 a été un succès pour MESI. Cela nous rend optimistes pour cette année également. Nous continuerons à augmenter notre personnel pour renforcer nos ventes et notre développement. Nous prévoyons d'étendre l'utilité diagnostique du MESI mTABLET avec de nouvelles fonctionnalités, et nous sommes également en train de mettre en place une équipe d'IA pour créer des algorithmes qui aideront éventuellement les professionnels de la santé à découvrir des maladies à un stade précoce", déclare Jakob ?u?teri?, PDG de MESI, Ltd.

À propos de l'entreprise :

MESI, Ltd. est une société innovante située en Europe qui développe et produit des dispositifs médicaux à des fins de diagnostic. Son objectif est de simplifier le diagnostic, en aidant les cliniciens à découvrir les maladies à un stade précoce. L'une de leurs solutions est le MESI mTABLET - un système combinant un ABI sans fil intelligent d'une minute, un oxymètre de pouls flexible, un ECG entièrement numérique, un TBI sans fil, un tensiomètre pour des lectures immédiates et un spiromètre avec courbe débit-volume animée en temps réel. Les données recueillies sur leur outil de multidiagnostic MESI mTABLET serviront à terme à la création d'une évaluation médicale prédictive (PMA) au moyen de l'intelligence artificielle. Cela aidera à détecter les conditions tôt, à prévoir les résultats futurs en fonction des données antérieures et à recommander des mesures.

