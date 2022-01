Arasan étend l'IP d'affichage Total MIPI avec le VESA DSC IP intégré de manière transparente





SAN JOSE, Californie, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, le principal fournisseur de Total IPTM pour le marché des SoC, annonce le lancement de son MIPI DSI-2SM avec son VESA DSC IP intégré de manière transparente. Le VESA DSC IP est conforme aux spécifications VESA DSC 1.2.

Total MIPI Display IPTM d'Arasan avec MIPI DSI-2SM et VESA DSC est largement utilisé comme interface d'affichage principale pour les gadgets mobiles, automobiles et AR/VR. Ces écrans sont de plus en plus avancés, offrant des résolutions ultra-haute définition (> 4K), des fréquences d'images plus élevées et des capacités RVB. Il devient de plus en plus difficile pour les concepteurs d'équilibrer le besoin de bande passante de données avec une réduction de la consommation d'énergie, tout en maintenant un haut niveau de qualité visuelle. Les professionnels de la conception ont besoin de protocoles de compression visuellement sans perte via des interfaces d'affichage comme le VESA DSC IP d'Arasan. La solution Total IPTM d'Arasan pour MIPI DSI-2SM avec VESA DSC IP fournit une solution de bout en bout permettant une compression visuellement sans perte pour les écrans nécessitant une bande passante élevée et une efficacité énergétique optimale.

Total MIPI Display IPTM d'Arasan avec VESA DSC IP est intégré de manière transparente et hautement interopérable avec des implémentations à faible nombre de portes, à faible latence et à taille de mémoire réduite et fournit une compression en temps réel des flux haute définition jusqu'à 8K en résolution. Le noyau accepte des entrées de 8, 10, 12, 14 ou 16 bits par pixel au format RVB ou YCbCr (4:4:4 ou 4:2:2). Le coeur d'encodeur/décodeur DSC intègre des interfaces standard pour la configuration et le contrôle de l'hôte, l'entrée et la sortie vidéo et l'entrée et la sortie audio.

L'IP d'encodeur VESA DSC et l'IP de décodeur VESA DSC d'Arasan sont disponibles immédiatement en tant qu'IP autonomes ou intégrés de manière transparente avec l'IP DSI Tx ou DSI Rx d'Arasan respectivement.

https://www.arasan.com/product/mipi-dsi-2-sm-with-vesa-dsc/

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'association MIPI depuis 2005, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre MIPI IP. Les solutions IP totales de haute qualité et éprouvées sur silicium d'Arasan comprennent l'IP numérique, l'IP PHY AMS, l'IP de vérification, le HDK et les logiciels. Arasan dispose d'un portefeuille de produits ciblé ciblant les SoC mobiles. Le terme Mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'histoire pour inclure tout ce qui est mobile - des PDA au milieu des années 90 aux automobiles, drones et IoT d'aujourd'hui. Arasan est à la pointe de cette évolution du « Mobile » avec son IP basé sur des standards au coeur des SoC Mobiles.

