Reconnaissance des efforts de la Banque Scotia pour donner la priorité à l'égalité des genres et des personnes LGBT+





La Banque Scotia figure dans l'indice d'égalité des genres de Bloomberg 2022 et aux États-Unis, la Banque fait partie des « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ » selon la Human Rights Campaign Foundation.

TORONTO, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Pour la cinquième année d'affilée, la Banque Scotia figure dans l'indice d'égalité des genres (GEI) de Bloomberg, indice de référence qui suit la performance de sociétés cotées en bourse qui se sont engagées à faire preuve de transparence quant à la communication de leurs données sur les genres et à l'égalité des genres.

Le GEI de 2022 évalue l'égalité des genres à travers cinq piliers : leadership féminin et bassin de talents, égalité et parité salariales, culture inclusive, politiques de lutte contre le harcèlement sexuel et marque pro-femmes.

« Nous croyons que l'inclusion nous rend plus forts, qu'il s'agisse de la Banque Scotia en tant qu'équipe, ou des diverses collectivités que nous servons au quotidien, a déclaré Barb Mason, chef de groupe et chef, Ressources humaines, Banque Scotia. La création d'un milieu de travail où chaque personne, quel que soit son genre, peut s'épanouir pleinement, est un facteur essentiel de notre réussite en tant que banque et employeur de choix dans les Amériques. »

En plus d'être incluse dans le GEI de 2022, la Banque Scotia a été primée trois fois comme faisant partie des « meilleurs lieux de travail en matière d'égalité pour les personnes LGBTQ+ » par la Human Rights Campaign (HRC) Foundation. En effet, aux États-Unis, au Mexique et au Chili, la Banque a obtenu une note parfaite de 100 % de l'indice d'égalité en entreprise (CEI) de la HRC, qui est un rapport d'analyse comparative sur les politiques et les pratiques des entreprises en matière d'égalité au travail des personnes membres de la communauté LGBTQ+ (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers).

Engagements de la Banque Scotia pour donner la priorité à l'égalité des genres et des personnes LGBT+ :



Cette semaine, la Banque Scotia a annoncé qu'elle bonifiera son programme d'avantages sociaux en mettant en place d'ici 2025 une nouvelle norme mondiale pour le congé parental dans tous les pays où elle exerce des activités. Ce congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus entièrement payées pour les parents donnant naissance. La nouvelle norme sera mise en place dans 24 pays où la Banque exerce des activités, dont le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. À l'heure actuelle, la Banque Scotia bonifie les prestations supplémentaires de congé de maternité et de congé parental pour ses employés au Canada , ce qui procure aux parents une plus grande flexibilité pour s'absenter et trouver le juste équilibre travail-famille.





, ce qui procure aux parents une plus grande flexibilité pour s'absenter et trouver le juste équilibre travail-famille. La Banque Scotia offre une couverture étendue pour les interventions d'affirmation de genre pour tous les employés au Canada et aux États-Unis, ainsi que leurs personnes à charge. De plus, la Banque Scotia a étendu sa couverture de soins de santé aux conjoints de même sexe de ses employés à Trinité-et- Tobago , tout comme c'était déjà le cas au Canada , aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica , au Mexique, au Panama , au Pérou et en Uruguay .





et aux États-Unis, ainsi que leurs personnes à charge. De plus, la Banque Scotia a étendu sa couverture de soins de santé aux conjoints de même sexe de ses employés à Trinité-et- , tout comme c'était déjà le cas au , aux États-Unis, au Brésil, au Chili, en Colombie, au , au Mexique, au , au Pérou et en . Notre effectif diversifié compte 41 % de femmes dans des rôles de vice-présidence et des échelons supérieurs au Canada , et 37 % à l'échelle mondiale. En 2021, 41 % des personnes nommées à des postes de cadres étaient des femmes et la Banque poursuit ses efforts en vue de porter à 40 % la proportion de femmes occupant la vice-présidence ou un poste d'un échelon supérieur partout dans le monde d'ici 2025.





, et 37 % à l'échelle mondiale. En 2021, 41 % des personnes nommées à des postes de cadres étaient des femmes et la Banque poursuit ses efforts en vue de porter à 40 % la proportion de femmes occupant la vice-présidence ou un poste d'un échelon supérieur partout dans le monde d'ici 2025. Nous avons lancé ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à améliorer la résilience économique de groupes sous-représentés, dont les personnes membres de la communauté LGBT+ et les femmes. À ce jour, ScotiaINSPIRE a investi plus de 22 millions de dollars dans les collectivités, octroyant du financement à près de 200 organismes, dont The 519, le Fonds d'urgence mondial LGBTIQ - COVID-19 d'OutRight Action International, la Afghan Women's Organization, la fondation L'étoffe du succès et la Fondation canadienne des femmes pour améliorer la sécurité financière des femmes pendant la pandémie.





L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD a célébré son troisième anniversaire avec des plans d'expansion internationale. À ce jour, plus de 3 milliards de dollars ont été investis dans le financement d'entreprises détenues et dirigées par des femmes au Canada et ce mois-ci, l'initiative a été lancée en Jamaïque.

Cette année, l'indice d'égalité des genres a été élargi pour inclure 418 entreprises dans 45 pays et régions, dont des sociétés dont le siège est en Colombie et en Uruguay. Les sociétés qui en font partie oeuvrent dans divers secteurs, notamment les finances, la technologie et les services publics et ensemble, ces secteurs représentent la majorité des entreprises de l'indice.

Pour en savoir plus sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité, d'égalité et d'inclusion, consultez : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

