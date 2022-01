LANCEMENT DE LA MARQUE CUSTOM CULINARY®





Nous sommes fiers de présenter la marque Custom Culinary® au Canada, une gamme de produits exceptionnels conçus pour l'industrie du service alimentaire visant à rehausser tous les menus, à tous les jours. Custom Culinary® a été créée aux États-Unis il y a plus de 70 ans et a pour mission de fournir des solutions aromatiques authentiques aux professionnels des services alimentaires. Conçue pour répondre aux besoins des innovateurs du service alimentaire canadien et aux goûts de leurs consommateurs, la gamme de produits Custom Culinary® est maintenant disponible au Canada!

Nous sommes heureux d'annoncer nos partenariats avec les courtiers suivants, qui représenteront la marque Custom Culinary® au nom de Griffith Foods Canada.

Dans l'Ouest canadien (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba et Saskatchewan), nous serons représentés par CORE Foodservice. CORE est une société de courtage nord-américaine de premier plan représentant les principales marques de restauration. Son approche commerciale solide combinée à ses relations à long terme avec les clients ont renforcé sa réussite et notoriété sur le marché canadien.

En Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, nous serons représentés par TTS Marketing. TTS soutient ses clients principaux en leur offrant une approche collaborative et un service de vente hors pair. Fondée par la famille Gray en 1973, TTS demeure aujourd'hui une entreprise familiale.

Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à suivre la tendance Be True to the Food®, n'hésitez pas à communiquer avec votre courtier.

CORE Foodservice : 1 833 523-0339

TTS Marketing : ON 905 677-2900; QC 514 457-2080

À propos de Custom Culinary®

Chez Custom Culinary®, notre but est de procurer des produits exceptionnels pour rehausser tout menu à tout moment de la journée. Nos solutions savoureuses sont enracinées d'expertise culinaire et notre approche réfléchie de développement de produits mise sur des ingrédients naturels, simples et sains. Nous donnons vie à des tendances rentables à l'aide de produits qui répondent à vos besoins, qui raviront vos clients et dépasseront vos attentes. Découvrez comment suivre la tendance Be True to the Food®, en visitant le site CUSTOMCULINARY.CA.

