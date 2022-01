Début du court métrage : TIME IS ETERNAL : interprété, co-écrit et produit par Berite Labelle





LOS ANGELES, le 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Interprété, co-écrit et produit par le mannequin et actrice Berite Labelle, basée à Los Angeles, le court métrage Time Is Eternal est la première production de Labelle en collaboration avec le cinéaste Daniel Lir. Lir a co-écrit le scénario et co-réalisé le court-métrage avec son épouse et associée, Bayou Bennett, par l'intermédiaire de Dream Team Directors.

https://www.beritelabelle.com

https://www.dreamteamdirectors.com/filmc343928d

Ce film de 15 minutes vous fait pénétrer dans l'esprit d'une femme écrivain de renom vivant dans le Los Angeles d'aujourd'hui, qui rédige son dernier roman, dans lequel elle imagine la rencontre fictive de deux femmes légendaires. Cléopâtre VIII, reine d'Égypte au premier siècle avant J.-C., se retrouve face à face avec l'écrivaine anglaise Mary Wollstonecraft, militante des droits de la femme et mère de Mary Shelley, auteur de Frankenstein . Une ode puissante à la force féminine, le film relate une discussion pleine d'âme entre ces deux pionnières. Connus tous deux comme passionnées et comme se battant pour une cause, la femme de pouvoir et l'écrivaine contemplent leurs approches différentes du leadership, pour aboutir à une passion commune qui s'entrelace éternellement.

Labelle joue habilement quatre rôles dans son premier film : elle incarne l'écrivaine, Cléopâtre, Wollstonecraft et une sirène, qui symbolise le fait de nager dans une autre dimension du temps.

Tournés au Paramour Estate, dans le quartier de Silver Lake à Los Angeles, dans un décor opulent du début du XXe siècle, les visuels surréalistes et oniriques sont axés sur la mode. Le styliste hollywoodien Wilford Lenov (qui a travaillé avec Saweetie, Bebe Rexha et Iggy Azalea) a fait office de costumier et s'est procuré la plupart des pièces vintage. La peintre Francie Tomalonis et la maquilleuse April Garcia ont respectivement créé les looks de Cléopâtre et de Wollstonecraft, tandis que la coiffeuse Derrika Mayweather a confectionné des perruques sur mesure pour Cléopâtre et la sirène.

Depuis octobre 2021, Labelle a fait la couverture de quatre éditions internationales de Vogue, Glamouret Harper's Bazaar ainsi que du magazine Bold . Elle prépare actuellement un diplôme d'associé aux beaux-arts (AFA) en tant qu'actrice pour le cinéma à la New York Film Academy de Los Angeles.

Les réalisateurs de Dream Team ont collaboré avec des talents tels que Mark Ruffalo, Anthony Mackie, Juliette Lewis, Lea Michele, Coldplay, Paris Hilton et Bella Hadid, ainsi qu'avec des marques comme Adidas, Smashbox Cosmetics, Atlantic Records et Chrome Hearts. Leur court-métrage de 2019, Tombstone Pillow, a été largement acclamé et a remporté 33 prix.

Lien de la bande-annonce : https://vimeo.com/647101977/93b38e9197

Crédit photos : CHRISTOPHER SCOTT

https://www.cscottcreative.com

https://instagram.com/cscott_creative?utm_medium=copy_link

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735716/TIME_IS_ETERNAL_Poster.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735715/TIME_IS_ETERNAL_Set_Still.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735714/TIME_IS_ETERNAL_Berite_Labelle.jpg

