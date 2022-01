Un nouveau rapport révèle que le peu de transparence du gouvernement fédéral en matière de recours aux preuves





OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Dans un nouveau rapport, intitulé « Eyes On Evidence II : Une évaluation de la transparence relative à l'utilisation des preuves au sein du gouvernement du Canada », Evidence for Democracy (E4D) évalue la transparence de 100 politiques mis en oeuvre par le gouvernement du Canada. E4D a conclu que les politiques fédérales obtiennent un résultat faible en matière de transparence relative à l'utilisation de preuves. Cela signifie qu'il est, encore aujourd'hui, compliqué pour le public de trouver les preuves sur lesquelles se fonde la politique gouvernementale.

« Eyes On Evidence pose une question simple : les preuves sur lesquelles se basent les décisions politiques sont-elles accessibles à un public non-initié? » explique Farah Qaiser, Directrice de la recherche et de la politique chez E4D. « Il s'agit là d'une question essentielle : du gouvernement dépend le bien collectif. L'élaboration des politiques doit être aussi transparente que possible, afin que nous disposions des tenants et des aboutissants qui conduisent à une décision. »

Aux cours de ces dernières années, le gouvernement du Canada s'est engagé, à plusieurs reprises, à s'appuyer sur les données scientifiques et les preuves les plus fiables dans le cadre de son processus de prise de décisions. Des lettres de mandat, rédigées par les ministres en 2015, 2019 et 2021, confirment qu'ils s'engagent à « s'appuyer sur des données scientifiques et des preuves pour prendre des décisions. »

Pour que le public puisse juger des progrès accomplis, chacun doit pouvoir identifier précisément le lien entre les preuves et les décisions politiques.

L'évaluation a révélé que les références ou citations tirées des preuves mentionnées dans les textes des politiques sont rarement indiquées. Presque toutes les politiques échouent dans la section des essais et de l'évaluation (c'est-à-dire, comment et quand une politique a été mise en oeuvre). Elles explorent rarement les avantages d'autres possibilités d'actions ou reconnaissent qu'une preuve est absente, peu fiable ou contradictoire.

Lire le rapport complet: https://evidencefordemocracy.ca/en/research/reports/eyes-evidence-ii .

La version française sera disponible en février.

Evidence for Democracy est une organisation apolitique à but non lucratif qui promeut l'utilisation transparente de preuves dans le processus de prises de décisions au Canada. https://evidencefordemocracy.ca/en

