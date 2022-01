Un coup de foudre: Kwalee acquiert Tictales, une société française spécialisée dans la création de jeux narratifs





Kwalee, l'un des plus grands développeurs de jeux et éditeurs multiplateforme, a acquiert son tout premier studio, accueillant le développeur français Tictales dans sa famille qui devient de plus en plus globale.

Fermement établi comme l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobile à l'échelle internationale, Kwalee a atteint plus de 750 millions de téléchargements sur l'ensemble de son portefeuille de jeux hypercasuels.

L'accord pour acheter Tictales représente la première acquisition réalisée par Kwalee dans les 10 ans de l'histoire de la société, ce qui signale son intention sérieuse de s'appuyer sur son succès global dans l'industrie de jeux hypercasuals en offrant des titres casual ainsi que hybrides-casual.

Tictales, dont les jeux narratifs sur mobile ont atteint plus de 6 millions de téléchargements et ont été joué pendant plus de 350 millions d'heures, continuera à fonctionner avec de l'indépendance créative, tout en profitant de l'expertise en marketing apportée par Kwalee.

Tictales a développé et publié 14 jeux depuis la création du studio en 2015, y compris Perfume of Love, Fictions et Swiit Crush - Interactive Stories. La société se spécialise dans les jeux narratifs romantiques gratuits pour jouer, et ses titres ont conquis une légion de fans dans le monde entier.

Kwalee, dont le siège est à Leamington Spa au Royaume-Uni, a doublé de taille pendant l'année écoulée grâce à sa croissance rapide et mondiale. Le développeur et éditeur possède également des bureaux à Bangalore en Inde et à Pékin en Chine, et a des employés à distance disperses dans le monde entier. Les employés de la société sont maintenant repartis sur 18 pays avec l'acquisition de Tictales.

Kwalee possède le studio de développement de jeux hyper-casuals le plus prolifique du monde, ayant publié plus de 40 jeux mobile classés numéro un, dont la plupart a été développée par une équipe interne dédiée. Le développement interne est complété par une équipe de publication de jeux mobile dédiée qui collabore avec des développeurs talentueux du monde entier, dirigée par Will Cox (anciennement de SEGA et Ubisoft).

"Nous nous engageons depuis le début à créer des jeux narratifs incroyables sur mobile pour notre public et je suis très fier de tous les membres de l'équipe a Tictales d'avoir franchi cette étape," dit Christophe Chocho, Responsable des ventes et Cofondateur chez Tictales.

"La vision de long terme chez Tictales, c'est d'introduire de plus grandes franchises au monde, en augmentant notre capacite de production en accueillant de nouveaux talents dans notre équipe. Avec Kwalee, nous partageons la même philosophie à propos de jeux de grande qualité et nous avons hâte de présenter nos nouveaux projets passionnants à tout le monde."

"Notre équipe talentueuse crée les meilleures expériences narratives dont les fans profiteront longtemps," ajoute Harouna Camara, Directeur artistique et Cofondateur chez Tictales.

"Le fait de rejoindre Kwalee nous permet de nous concentrer sur ces passions et spécialités, tout en profitant de son expertise, particulièrement en marketing et édition."

« Cette première acquisition chez Kwalee, c'est un moment de fierté pour nous, et Tictales représente le partenaire idéal, » dit David Darling, PDG chez Kwalee.

« Tictales a un historique de succès dans l'industrie de jeux mobile et la capacite de raconter des histoires captivantes dans ses jeux, donc nous partageons les mêmes ambitions et nous avons hâte d'atteindre la réussite collective. »

Une légende dans l'industrie des jeux au Royaume-Uni qui a cofondé Codemasters et a dirigé la société pendant plus de 20 ans avant de fonder Kwalee, Darling est en train d'écrire un nouveau chapitre dans sa carrière, longue de plusieurs décennies, en réalisant cette acquisition, et il n'exclut pas la possibilité de conclure d'autres accords avec des sociétés qui offrent des compétences complémentaires.

Les développeurs qui créent des jeux mobile hyper-casual, hybrides-casual ou casual peuvent soumettre, réaliser un test de marche et publier leurs jeux avec le Kwalee Publishing Portal. Le processus ne prend que quelques minutes, il suffit de quelques vidéos de gameplay de 15 secondes, ou d'un prototype simple: https://www.kwalee.com/publish-with-us/.

A PROPOS DE TICTALES

Tictales a été fondé en 2015 pour créer des histoires engageantes, divertissantes et riches en émotions, pour des publics divers.

Alliant une passion pour la narration de qualité et de nombreuses années d'expérience dans la technologie et le développement d'applications, l'équipe a créé et publié 14 titres dans le genre de fiction interactive, allant de la romance au drame médical.

