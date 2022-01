Campagne de sensibilisation - Si vous décidez de déménager, cherchez votre nouveau logement sans tarder!





QUÉBEC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, souligne le lancement, dès aujourd'hui, d'une campagne de sensibilisation préparée par la Société d'habitation du Québec (SHQ).

Il s'agit de la première étape d'un plan d'action qui sera mis en oeuvre pour soutenir les milliers de ménages québécois à la recherche d'un nouveau logement en vue du 1er juillet prochain.

Cette campagne rappelle aux locataires québécois qui ne renouvelleront pas leur bail qu'il est essentiel de commencer les recherches rapidement. Pour ce faire, plusieurs conseils et références utiles seront d'ailleurs offerts pour leur venir en aide. L'on rappelle également les programmes financiers et d'aide à la recherche qui sont disponibles.

Des messages diffusés à la radio, sur les médias sociaux et sur le Web inviteront les ménages à visiter le Québec.ca/RechercheLogement, où ils trouveront des trucs pour optimiser leurs recherches, des références pour obtenir un logement subventionné ou adapté, des renseignements sur l'aide offerte aux ménages à faible revenu pour payer leur loyer, ainsi que des conseils pour déménager sécuritairement en temps de pandémie.

Citation

« Il est essentiel que les Québécoises et les Québécois qui ne renouvellent pas leur bail cherchent dès maintenant un nouveau logement! Le 1er juillet arrive à grands pas. Chaque année, notre gouvernement met de nombreuses ressources à la disposition des locataires, et de l'aide financière pour celles et ceux dans le besoin. Cette année ne fait pas exception! Si vous comptez déménager, commencez vos recherches rapidement. Si vous avez besoin de soutien, contactez nos équipes! Nous sommes là pour vous. Cette campagne de sensibilisation est un bon rappel de l'importance d'entreprendre ses démarches tout de suite. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Au Québec, pour un bail de 12 mois ou plus, le locateur qui entend modifier l'entente doit envoyer un avis écrit à son ou sa locataire de 3 à 6 mois avant la fin du bail. Par exemple, si un bail se termine le 30 juin, l'avis doit être envoyé entre le 1 er janvier et le 31 mars.

janvier et le 31 mars. Le ou la locataire dispose d'un mois pour répondre à cet avis. Dans sa réponse, la personne peut soit accepter les modifications proposées, soit les refuser sans quitter son logement, soit aviser le locateur qu'elle quittera le logement à la fin du bail. Si elle ne répond pas dans le délai prévu, le bail est reconduit automatiquement selon les nouvelles conditions.

Pour connaitre la hausse acceptable pour la prochaine année, les locataires sont invités à consulter les tableaux relatifs aux indices de fixation des loyers.

Liens connexes :

Les locataires et les propriétaires ont des obligations, des droits et des recours concernant plusieurs sujets, comme le renouvellement ou la non-reconduction d'un bail. Pour en savoir davantage, visitez :

la section Bail du site Web du Tribunal administratif du logement, au www.tal.gouv.qc.ca.



le site Web de l'organisme Éducaloi, au www.educaloi.qc.ca/capsules/le-bail.

Article dans Espace Habitat : « Recherche d'un logement : mieux vaut se mettre en marche rapidement! »

: « Recherche d'un logement : mieux vaut se mettre en marche rapidement! » Pour de l'aide dans votre recherche de logement, vous pouvez communiquer avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook : SocietehabitationQuebec

Twitter : HabitationSHQ

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :