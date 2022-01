L'IRSST publie un nouveau Guide sur la protection respiratoire





MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Pour les milieux de travail qui oeuvrent avec des contaminants de l'air ou dans une atmosphère déficiente en oxygène, la santé respiratoire des travailleurs est un enjeu important. La mise en place d'un programme de protection respiratoire (PPR) est donc essentielle, mais l'élaboration et la mise en application d'un tel programme demandent un effort soutenu. Réalisé conjointement avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publie un nouveau Guide sur la protection respiratoire.

Un accompagnement pour les milieux de travail

De l'évaluation des risques à la sélection des appareils de protection respiratoire (APR), en passant par la tenue de registres, toutes les étapes du PPR sont abordées. Une section résume également les catégories d'appareils pouvant être utilisés au Québec. « Le guide offre une démarche structurée, pour accompagner étape par étape la personne qui met en place le PPR, pour atteindre adéquatement le fil d'arrivée », explique Charles Labrecque, chimiste et conseiller expert en prévention-inspection à la CNESST.

Bien que complet, ce guide fournit toutefois une mise en garde : l'utilisation d'un APR constitue une solution de dernier recours. Avant de l'envisager, il vaut mieux privilégier les autres moyens de maitrise de l'exposition, mais l'APR devient parfois la seule option pour assurer la santé et la sécurité des employés, et le PPR s'avère d'autant plus essentiel. « Les étapes de l'évaluation des risques, du choix et de l'utilisation de l'appareil de protection respiratoire sont celles qui ont le plus de place dans le guide. Ce sont des points névralgiques, mais ce sont aussi les aspects les plus compliqués », reconnait Capucine Ouellet, hygiéniste du travail certifiée et professionnelle scientifique à l'IRSST.

Un guide complet

En plus d'offrir un accompagnement intégral pour les responsables de PPR, le guide couvre plusieurs autres aspects, entre autres faire appel à une ressource externe pour les aider dans l'élaboration d'un programme de protection respiratoire, en plus de ne pas négliger les essais d'ajustements pour les APR. « L'efficacité globale de la protection respiratoire va être aussi bonne que son maillon le plus faible », prévient Charles Labrecque, qui est aussi hygiéniste du travail certifié. Si certaines étapes du PPR sont négligées, le résultat ne sera pas optimal. » Il est aussi important de souligner que ce guide se voulait nécessaire pour donner suite à la mise à jour récente de plusieurs articles sur la protection respiratoire dans le Règlement sur la santé et sécurité du travail notamment.

Finalement, dans le Guide sur la protection respiratoire, les deux experts en hygiène du travail ont inséré des liens vers différents outils, dont des PPR personnalisables, ce qui facilitera grandement la tâche des utilisateurs. « Nous savons que beaucoup de choses sont exigées des milieux de travail. Avec ce guide, nous proposons une structure et nous souhaitons que les gens s'en inspirent pour améliorer leurs façons de faire », conclut Capucine Ouellet.

Pour en savoir davantage sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de l'IRSST

Premier centre de recherche en SST au Canada, l'IRSST mène et finance des recherches pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour favoriser leur réadaptation. Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est un organisme paritaire privé, sans but lucratif, dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 08:22 et diffusé par :