La NEO Bourse s'élargit au secteur minier avec l'introduction en bourse de Canadian Manganese

NEO est très heureuse d'annoncer la cotation de Canadian Manganese Company Inc. (« Canadian Manganese » ou la « Société ») sur la NEO Bourse. Canadian Manganese, une société canadienne de développement minier, commence à se négocier aujourd'hui sous le symbole CDMN.

Canadian Manganese se concentre sur le développement de son projet Woodstock détenu à 100 % et respectueux de l'environnement : un gisement de carbonate de manganèse situé de manière stratégique au Nouveau-Brunswick, au Canada. La Société vise à devenir le principal fournisseur nord-américain de sulfate de manganèse monohydraté de grande pureté, un composant essentiel des batteries rechargeables au lithium-ion utilisées dans la production de véhicules électriques.

« Nous sommes très heureux de faire partie de la liste de plus en plus longue de sociétés minières essentielles qui choisissent de coter à NEO, une bourse qui est en passe de devenir très vite le leader reconnu pour faciliter l'accès aux capitaux pour l'économie de l'innovation au Canada », a déclaré Matthew Allas, président et CEO de Canadian Manganese. « Notre choix de coter à NEO nous donne accès à une bourse centrée sur l'offre d'un marché équitable pour tous les investisseurs, ce qui, selon nous, va accroître la confiance des investisseurs, faciliter une plus grande liquidité et maximiser le profil de Canadian Manganese ».

Les investisseurs peuvent négocier des actions de CDMN par l'entremise de leur canaux d'investissement habituels, notamment les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet.

« Aujourd'hui, Canadian Manganese devient la cinquième société minière à coter à la NEO Bourse, s'agissant de notre deuxième cotation minière en moins d'une semaine », a signalé Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « En tant que bourse canadienne pour l'économie de l'innovation, nous sommes honorés d'accueillir Matthew et son équipe hautement qualifiée de Canadian Manganese au sein de la famille NEO. Le travail qu'ils accomplissent est essentiel à l'économie verte de demain et, à ce titre, ils sont bien positionnés pour percer dans les années à venir. Notre sommes engagés indéfectiblement à fournir une meilleure liquidité, une plus grande exposition à la communauté des investisseurs et une approche du service orientée solutions ».

La NEO Bourse accueille plus de 200 cotations uniques, avec certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite régulièrement près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour afficher la liste complète des titres cotés à NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Canadian Manganese

Canadian Manganese est une société de métaux pour batteries qui s'intéresse principalement à faire progresser le développement et la commercialisation de son projet Woodstock, détenu à 100 %, à savoir un gisement de minerai de carbonate de manganèse stratégiquement situé au Nouveau-Brunswick, au Canada. La société a pour mission de devenir le leader mondial de l'ESG et l'un des principaux fournisseurs nord-américains de produits de manganèse de haute pureté pour l'industrie des batteries lithium-ion, utilisées en particulier pour le marché des véhicules électriques.

