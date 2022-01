CARL FLEURY EST ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AMCQ





LAVAL, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de Monsieur Carl Fleury, président de l'entreprise Toitures Gilles Veilleux. Monsieur Fleury a été élu dans le cadre de la 55e Assemblée générale annuelle virtuelle à titre de président du Conseil d'administration de l'AMCQ le 28 janvier dernier. Il succède à Monsieur Richard Laliberté de l'entreprise Multi-Toits qui devient président sortant.

C'est une équipe d'administratrices et d'administrateurs chevronnés et impliqués qui épaulera Monsieur Fleury tout au long de son mandat. Les membres du Conseil d'administration proviennent de toutes les régions du Québec. Monsieur Fleury pourra aussi compter sur Monsieur Sylvain Audet (Normand et Collie), Monsieur Giancarlo Bellini (Toitures Trois Étoiles), Monsieur Simon Bolduc (Toitures Duratek), Madame Maryse Couture (Toiture Couture), Madame Isabelle Morissette (Groupe Pentagone) et Monsieur Stéphane Poissant (Ernest Hotte).

Les membres du Conseil d'administration de l'AMCQ souhaitent continuer de faire avancer et rayonner l'AMCQ. Ils poursuivront les efforts à assurer la bonne santé financière de l'association et à consolider les assises de sa garantie. La pénurie de main-d'oeuvre continuera à être un enjeu important et l'association souhaite s'impliquer pour diminuer les impacts sur tous les membres à travers le Québec.

« Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur confiance et je crois que nous avons le leadership, l'expérience et les compétences nécessaires pour mener à bien les dossiers prioritaires de l'AMCQ et je souhaite que tous les membres à travers la province aient une voix au sein de l'association », affirme Monsieur Fleury.

« C'est un privilège pour moi de travailler étroitement avec Carl. Sa connaissance des enjeux que rencontrent les membres à travers le Québec teintera les décisions positivement pour l'ensemble de nos membres. Je peux compter sur une équipe d'administrateurs respectés qui ont la capacité à livrer des résultats attendus. » - Monsieur Marc Savard, directeur général de l'AMCQ

À propos de l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec

Fondée en 1966, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec est un organisme à but non lucratif. Depuis plus de cinquante ans, l'Association des Maîtres Couvreurs du Québec (AMCQ) est reconnue comme un acteur incontournable dans l'industrie de la construction. La notoriété de l'AMCQ repose sur des critères de qualité élevés. La compétence de ses membres couvreurs, de ses firmes d'inspection indépendantes et de ses membres fournisseurs de matériaux reconnus pour leur qualité favorise des travaux performants. La bonne réputation de l'Association repose également sur des normes techniques élevées et sur de hauts standards de qualité pour les travaux de toiture.

