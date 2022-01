Nouvelle identité corporative pour Lussier Dale Parizeau





SOREL-TRACY, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - M. Michel Laurin, président et chef de l'exploitation de Lussier Dale Parizeau, est heureux de dévoiler la nouvelle identité corporative de l'entreprise.

L'entreprise centenaire sera dorénavant connue sous le nom Lussier et portera une nouvelle image de marque.

« Ce changement s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de se redéfinir et d'avoir une vision renouvelée suite aux nombreuses acquisitions des dernières années. Lussier se veut une marque rassembleuse et dynamique qui contribuera à faire rayonner l'entreprise », affirme Michel Laurin.

L'entreprise a pour mission de trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de ses clients. Lussier possède une vaste offre globale répondant aux besoins des entreprises, des groupes et associations ainsi qu'aux particuliers à travers les régions du Québec. Le cabinet est reconnu pour son expertise en matière de service-conseil en assurance et services financiers.

« L'identité du cabinet est inspirée par les valeurs fondamentales de respect, d'empathie, de loyauté, d'intégrité et d'entraide qui relient les employés en une même ambition. », ajoute Michel Laurin.

« C'est avec fierté que l'entreprise, qui évolue depuis 4 générations dans la famille Lussier, se tournera vers le futur dans le respect de nos valeurs. Je suis enthousiaste à l'idée de voir se transformer cette nouvelle identité qui hérite de la force et l'excellence d'un cabinet centenaire tout en se redéfinissant de par son offre globale. », renchérit Luc-André Lussier, président du conseil d'administration de Lussier.

À propos de Lussier

Lussier, un cabinet d'assurance d'importance au Québec, élabore des solutions de protection pour les entreprises, les groupes et associations ainsi que les individus en assurance collective, en régimes de retraite, en ressources humaines, en santé et sécurité du travail, en assurance individuelle, en planification financière ainsi que dans toutes les sphères de l'assurance de dommages.

L'entreprise conseille plus de 37 000 entreprises, 88 groupes, associations et ordres professionnels ainsi que 120 000 individus.

Le cabinet emploie une équipe multidisciplinaire comptant dans ses rangs des actuaires, des courtiers, des conseillers spécialisés, des planificateurs financiers et des avocats, offrant un service-conseil afin de surpasser les attentes de sa clientèle. Lussier compte près de 800 employés répartis en 26 succursales. Son siège social est situé à Sorel-Tracy.

