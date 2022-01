/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une conférence de presse à la suite du Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement/





OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, l'honorable Carla Qualtrough, tiendront une conférence de presse suite au Sommet national sur la chaîne d'approvisionnement.

Les ministres seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le lundi 31 janvier 2022 Heure : 12 h 45 (HNE) Endroit : Édifice Sir John A. MacDonald

Salle 200

144, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

K1P 5B9

Remarque : Les médias pourront poser des questions par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro d'appel local à composer : 613-954-9003

Code d'accès : 6235714#

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :