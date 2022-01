HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL : LE BIEN-ÊTRE DE NOTRE SOCIÉTÉ PASSE PAR LA SAINE GOUVERNANCE DE NOS ORGANISATIONS





L'Ordre des Adm.A. lance la formation «?Les conseils d'administration face au harcèlement?»

pour outiller les professionnels en gouvernance.

MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des Adm.A. lance une formation unique en gouvernance spécialement destinée aux administrateurs siégeant à des conseils d'administration pour les aider à prévenir, reconnaître et intervenir en cas de situation de harcèlement au sein de leur organisation, mais également au sein de leur conseil d'administration. Dans le contexte actuel, cette formation se veut le point de départ pour les organisations animées par une saine gestion où l'on cultive le respect.

Le nombre de dossiers ouverts en matière de harcèlement n'a cessé de prendre de l'ampleur en milieu de travail depuis 2016. Après avoir lancé une formation à destination des gestionnaires pour prévenir le harcèlement en milieu de travail en 2020, l'Ordre des Adm.A. souhaite désormais conscientiser les administrateurs siégeant à des conseils d'administration, grâce à une approche axée sur la culture organisationnelle de respect et éveiller ces derniers aux préoccupations sur le terrain.

«?Lors des conseils d'administration, nous parlons souvent du fonctionnement, mais très peu des valeurs. Les nouvelles générations donnent une plus grande importance aux valeurs dans leur vie personnelle et, désormais, au travail. La notion de culture de respect et du mieux-être des employés ne pourrait être plus d'actualité », ajoute Louise Champoux-Paillé, F. Adm.A., experte en gouvernance et administratrice d'expérience.

«?Dans un même groupe occupationnel, lorsqu'on vit le harcèlement psychologique au travail, le niveau de détresse psychologique est deux fois plus élevé que celui des individus qui ne le vivent pas. N'oublions pas que le harcèlement fait partie des troubles qui peuvent mener au suicide?», indique Angelo Soares, sociologue du travail et professeur titulaire à l'UQAM.

Détails de la formation

Selon la CNESST, environ 16 % des plaintes auraient pu être traitées à l'intérieur de l'organisation concernée si des mécanismes de médiation avaient été mis en place. Cette formation valorise l'importance d'appliquer une culture de respect au sein de l'organisation et outille l'administrateur dans un cadre de gouvernance.

«?À la suite de cette formation, l'administrateur saura reconnaître une situation conflictuelle ou de harcèlement et sera outillé pour intervenir selon son rôle et ses responsabilités. Cela répond au devoir de veille et de surveillance du conseil d'administration » précise Alexandre Bellemare, Adm.A., président de l'Ordre des Adm.A.

Francine Sabourin, Adm.A., directrice générale de l'Ordre, ajoute que « la gouvernance, c'est aussi penser le fonctionnement d'une organisation et son efficacité en termes de bien-être psychologique des employés. Le harcèlement psychologique peut toucher tout le monde, y compris au sein même des conseils d'administration. Les administrateurs ont un rôle très important à jouer pour le bien-être de la société?».

Dans cet esprit, l'Ordre souhaite inciter les conseils d'administration à suivre cette formation afin de démontrer leur engagement à promouvoir une culture de respect et l'importance qu'ils accordent au bien-être des employés de l'organisation. Un sceau sera ainsi délivré aux conseils d'administration dont tous les administrateurs auront suivi la formation, et pourra être affiché de manière publique.

La formation d'une heure est accessible sans frais et comprend une autoévaluation permettant de tester ses connaissances, un guide de référence avec les notions abordées, une évaluation sur les thèmes de la prévention et de l'intervention, ainsi qu'un gabarit de reddition de comptes. Pour plus d'informations, veuillez visiter le microsite de la formation.

À propos de l'Ordre des Adm.A.

L'Ordre des administrateurs agréés est l'ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d'activités et sphères des organisations.

