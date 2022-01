GROUPE ADF REMPORTE DE NOUVEAUX CONTRATS D'UNE VALEUR TOTALE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS





(Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.)

TERREBONNE, QC, le 31 janv. 2022 /CNW/ - GROUPE ADF INC. (« ADF » ou la « Société ») (TSX: DRX) chef de file nord-américain dans la fabrication de superstructures en acier, annonce la signature d'une série de nouveaux contrats, totalisant 100 millions de dollars. Plus précisément, la Société a été sélectionné pour participer à de nouveaux projets de construction dans le secteur des bâtiments commerciaux dans le Sud-Est et dans l'Ouest américain, de même que dans le secteur industriel dans l'Est du Canada.

L'étendue du plus important de ces contrats, en termes de valeur et de tonnage, visent l'ensemble des services offerts par ADF, soit la conception et l'ingénierie des connexions, la fabrication, qui comprend les revêtements industriels, la production des dessins d'atelier et l'approvisionnement de l'acier, de même que les travaux de montage des structures d'acier d'immeubles à vocation commerciale dans le Sud-Est des États-Unis.

Les nouveaux contrats annoncés aujourd'hui sont prévus débuter progressivement d'ici les prochaines semaines, pour s'échelonner jusqu'à la moitié de l'année 2023. Les deux usines de fabrication et ateliers de peinture d'ADF, situés à Terrebonne, au Québec, et à Great Falls dans l'état du Montana aux États-Unis, seront mis à contribution dans la réalisation de ces nouveaux projets.

M. Jean Paschini, Président du conseil d'administration et chef de la direction, souligne que « le niveau de concurrence demeure toujours aussi fort dans nos secteurs d'activités, sans compter que la dotation en personnel de production est aujourd'hui un défi constant. Mais l'autre côté de la médaille est que cette réalité nous stimule justement à innover pour apporter plus de valeur ajoutée à nos clients et les accompagner avec efficience dans la réalisation et la réussite de leurs projets, tout en gardant le cap sur notre objectif d'une croissance rentable. Nous travaillons donc sans cesse pour améliorer notre excellence opérationnelle, i ncluant, entre autres, le niveau d'automatisation de nos processus de fabrication, qui nous aide à nous différencier encore plus de la concurrence.

À cet égard, la direction de la Société a indiqué que le programme d'investissement amorcé au début de l'année 2021 pour doter son usine de fabrication à Terrebonne d'une toute nouvelle ligne de production robotisée unique en son genre en Amérique du Nord, de même que de nouveaux équipements programmables et automatisés, avance comme prévu. La direction d'ADF prévoit inaugurer sa nouvelle ligne robotisée en mai 2022 et prévoit également la création de nouveaux postes liés à la nouvelle robotisation.

Ce programme d'investissement, de l'ordre de 30,0 millions de dollars, s'échelonne sur les exercices financiers se clôturant les 31 janvier 2022 et 2023.

M. Paschini, souligne que « certains processus de fabrication plus standard seront dorénavant réalisés par des robots, ce qui nous permettra de réaffecter nos employés qualifiés et spécialisés vers la fabrication à plus haute valeur ajoutée. Globalement, cela va se traduire par des gains au niveau de la productivité générale et une hausse notre capacité de fabrication annuelle ».

M. Paschini a ajouté « ce programme d'investissement en est un d'avenir. Face à la montée de la concurrence, devant les exigences de nos clients et calendriers de réalisation de plus en plus accélérés, et pour pallier aux difficultés de recrutement, qui est un aspect préoccupant et un enjeu qui deviendra de plus en plus important, une des stratégies clés que nous avons adoptée est celle de hausser davantage notre niveau d'automatisation et ajouter la robotisation pour répondre adéquatement à la hausse de notre carnet de commandes et en dégager des bonnes marges bénéficiaires ».

M. Paschini conclu en ajoutant que « le niveau de soumissions actives à ce jour est à la hausse et reflète la demande plus dynamique que nous observons depuis quelques mois dans l'ensemble de nos secteurs d'activités. Nous demeurons confiants de pouvoir remporter d'autres contrats à court terme, et sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de croissance et rentabilité que nous nous sommes fixés en début d'exercice ».

Le carnet de commandes de la Société se chiffrait à 310,3 millions de dollars à la fin du trimestre clos le 31 octobre 2021, excluant les commandes annoncées aujourd'hui.

À propos de Groupe ADF inc. | Groupe ADF inc. est un chef de file nord-américain dans la conception et l'ingénierie de connexions, la fabrication, incluant la peinture industrielle, et le montage de charpentes métalliques complexes, de composantes assemblées lourdes en acier, ainsi que de métaux ouvrés et architecturaux, pour le secteur de la construction non résidentielle. Groupe ADF Inc. est l'un des rares intervenants de l'industrie apte à réaliser des mégaprojets commerciaux, institutionnels, industriels et publics caractérisés par un très haut niveau de complexité technologique et des échéanciers accélérés. La Société exploite deux usines de fabrication et deux ateliers de peinture; au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives | Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les objectifs et les attentes d'ADF. Ces déclarations sont identifiées par les verbes tels que « s'attend à ce que » ainsi que par l'utilisation des temps de verbe futur et conditionnel. De par leur nature, ces déclarations comportent des risques et des incertitudes. Par conséquent, les faits réels peuvent différer des attentes d'ADF.

