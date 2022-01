Agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi - Une première étape franchie grâce à un investissement de 111,9 M$





CHICOUTIMI, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, sont fiers d'annoncer un important investissement de 111,9 M$ dans le dossier de l'agrandissement du bloc opératoire de l'Hôpital de Chicoutimi, ce qui représente une première étape vers la concrétisation du projet.

En effet, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean est autorisé à amorcer le dossier d'affaires du projet, qui peut passer à l'étape de planification du Plan québécois des infrastructures.

De plus, aujourd'hui sont lancés les premiers appels d'offres pour l'embauche de professionnels en vue de la préparation des plans et devis. Des travaux préparatoires visant la construction d'un stationnement étagé pourraient également s'amorcer dès septembre prochain, sur une période d'un an.

Les coûts totaux de cet important projet pour la région feront l'objet d'une annonce ultérieure.

Citations :

« Avec l'autorisation accordée pour faire passer le projet à cette nouvelle étape déterminante, nous nous assurons de mettre en place les bases nécessaires à sa concrétisation dans les meilleurs délais possible. Je peux vous assurer de la grande volonté de votre gouvernement de réaliser rapidement ce projet majeur, qui permettra d'offrir aux citoyens de la région des soins chirurgicaux encore plus accessibles, dans un cadre qui favorisera davantage la sécurité et le confort des patients. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce grand projet d'infrastructure de santé constitue un gain réel pour notre région, et suscite un grand intérêt auprès de la communauté. Je me réjouis de le voir se concrétiser en franchissant une nouvelle étape charnière de sa réalisation pour notre hôpital régional. À terme, c'est la qualité et l'accessibilité des soins offerts à la population qui s'en trouveront grandement améliorées, et je tiens à remercier le ministre Dubé et ses équipes pour leur appui, qui témoigne de la volonté de notre gouvernement de mieux répondre aux besoins réels de notre communauté et de notre belle région en matière de santé, qui sont en pleine croissance. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Faits saillants :

La modernisation du bloc opératoire, de la chirurgie d'un jour et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôpital de Chicoutimi aura une incidence positive sur l'offre de services à la population et permettra de consolider les activités des blocs opératoires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Société québécoise des infrastructures agit à titre de gestionnaire du projet.

