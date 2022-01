Croma-Pharma a terminé la procédure décentralisée pour sa toxine botulique utilisée dans le traitement des rides de la glabelle (froncement).





Croma-Pharma (Croma) a annoncé ce jour avoir terminé la procédure décentralisée pour sa toxine botulique dans le but d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché européen. Cette étape importante est essentielle pour compléter la gamme de produits déjà bien fournie de Croma.

La demande d'autorisation de mise sur le marché de la toxine botulique en Europe émise par Croma repose sur les données de 3 études de phase III, randomisées et contrôlées versus placebo ayant impliqué plus de 1 000 sujets en Europe et aux États-Unis. Les phases nationales d'octroi d'autorisation de mise sur le marché en Europe sont en cours.

Un bouleversement pour Croma-Pharma et le secteur de la médecine esthétique

En ajoutant sa propre toxine botulique à sa gamme de produits déjà bien fournie, Croma se hisse à un niveau supérieur dans le secteur de la médecine esthétique.

Avec déjà un large choix d'injectables à l'AH, de fils PDO, de PRP et de soins pour la peau, la toxine botulique était la pièce manquante pour que Croma puisse se positionner au même niveau que les autres leaders du secteur.

« Nous avons le plaisir d'annoncer que notre toxine a passé la procédure décentralisée en Europe. Le processus d'autorisation de mise sur le marché dans les principaux pays européens se poursuivra dans les prochains mois. La toxine vient compléter notre gamme de produits, ce qui nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients », témoigne Andreas Prinz, Directeur général.

Partenariat avec Hugel

Croma a accordé une licence au produit élaboré par le fabricant de toxine coréen Hugel, Inc. Elle a également créé une coentreprise en 2018 avec Hugel, Inc. afin de développer et commercialiser les produits de comblement à l'AH de Croma et la toxine botulique de Hugel aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

À propos de Croma

Fondée en 1976 en Autriche, Croma-Pharma GmbH (Croma) est une entreprise familiale qui se consacre à la production de seringues d'acide hyaluronique dans le domaine de la médecine esthétique, de l'ophtalmologie et de l'orthopédie. Croma possède actuellement 12 entreprises dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 70 pays. Au sein de son réseau de vente mondial, Croma se consacre, avec ses produits de marque propre, à la médecine esthétique mini-invasive. En plus d'une large gamme d'injectables à l'AH issus de son propre site de production, Croma commercialise des fils PDO, des systèmes de PRP (plasma riche en plaquettes) et des technologies de soins de la peau d'excellente qualité dans des marchés stratégiques.

À propos de Hugel, Inc.

Établi en Corée depuis 2011, Hugel est un leader mondial du secteur de la médecine esthétique. L'entreprise propose des formules de toxine botulique sous différents noms de marque comme BOTULAX et LETYBO dans de nombreux pays du monde. Déterminée à fournir des solutions de médecine esthétique éprouvées et d'excellente qualité qui répondent aux besoins des patients et des médecins, Hugel domine le marché coréen grâce à sa toxine botulique.

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022