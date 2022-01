LOWE'S CANADA RECRUTE : QUELQUE 5 000 PERSONNES AURONT UNE OCCASION EN OR DE DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES POUR LA VIE





? Un événement d'embauche national aura lieu les 3 et 4 février prochain

? Des postes à temps plein et à temps partiel sont disponibles dans les magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt

? Les postes à pourvoir vont des rôles de commis à la réception et d'associé(e) aux ventes à ceux de membres de l'équipe de nuit, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage

BOUCHERVILLE, QC, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Lowe's Canada, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant ou desservant plus de 450 magasins corporatifs et affiliés sous diverses enseignes, lance aujourd'hui une vaste campagne d'embauche printanière visant à pourvoir quelque 5 000 postes dans son réseau de magasins corporatifs Lowe's, RONA et Réno-Dépôt.

« Avec l'engouement que l'on connaît pour la rénovation résidentielle depuis deux ans, notre réseau offre bien plus qu'un emploi; il offre un terrain d'apprentissage rêvé pour quiconque souhaite développer ses compétences et croître », s'enthousiasme Marc Macdonald, vice-président principal, Ressources humaines. « Que ce soit pour jeter les bases d'une carrière remplie d'occasions de développement ou pour décrocher un emploi d'été permettant d'acquérir des connaissances pratiques en matière de rénovation résidentielle, notre réseau de magasins offre aux Canadiens et Canadiennes en recherche d'emploi un environnement idéal où bâtir des fondations solides pour l'avenir. »

Au cours des deux prochains mois, le détaillant tiendra des événements d'embauche nationaux, provinciaux et locaux où les chercheurs d'emploi auront l'occasion de rencontrer des membres de l'équipe de recrutement pour découvrir les nombreuses possibilités de carrière et d'emplois étudiants qui s'offrent à eux. Les postes à pourvoir vont des rôles de commis à la réception et d'associé(e) aux ventes à ceux de membres de l'équipe de nuit, en passant par des rôles de soutien administratif et de marchandisage.

La formation : l'élément central de la campagne de recrutement

« Comme le rôle conseil auprès des clients est une priorité pour nous, la formation est clé. Nous nous assurons donc d'offrir une formation complète à chaque personne qui se joint à nos équipes dès son entrée en poste et fournissons par la suite de la formation continue afin de maintenir à jour et de développer les compétences de notre personnel. Ainsi, travailler dans un de nos magasins représente pour nos recrues une superbe occasion d'acquérir des connaissances qu'elles pourront mettre en pratique tout au long de leur vie, qu'elles fassent carrière dans l'industrie de la rénovation ou non », explique Nadine Chiasson, directrice, Acquisition de talents chez Lowe's Canada.

Tout au long de sa campagne d'embauche, Lowe's Canada mettra de l'avant, sur ses médias sociaux, des gens passionnés qui se sont développés et qui ont grandi dans leur rôle au sein de l'organisation, et ce, tant en magasin qu'au siège social de Boucherville, au Québec. « L'entreprise s'assure que nos compétences sont mises de l'avant et que les possibilités de progression soient au rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. C'est stimulant, et surtout rassurant, de savoir que nous avons l'appui et l'écoute de nos gestionnaires, ainsi que tous les outils nécessaires pour grandir professionnellement au quotidien », confie Sébastien Allard, directeur général adjoint au magasin L'entrepôt RONA Saint-Bruno.

Un événement d'embauche national en mode virtuel

C'est en mode virtuel que se tiendra l'événement d'embauche national qui donnera le coup d'envoi à la campagne le jeudi 3 et le vendredi 4 février, grâce à la plateforme électronique développée pour Lowe's Canada qui permettra aux candidat(e)s de passer des entrevues d'embauche vidéo dans le confort de leur domicile. Si une personne n'est pas en mesure de se connecter durant la plage horaire de l'événement, elle aura la possibilité de préenregistrer sa première entrevue à même la plateforme, et ce, au moment et à l'endroit qui lui conviendra le mieux.

Les personnes qui souhaitent participer à l'événement d'embauche national peuvent se rendre à la page Web https://carrieres.lowescanada.ca dès aujourd'hui pour réserver une plage horaire d'entrevue ou pour préenregistrer une entrevue.

Estimation des postes à pourvoir en magasin

Province Nombre estimatif de postes à pourvoir Alberta 650 Colombie-Britannique 450 Manitoba 150 Nouveau-Brunswick 10 Nouvelle-Écosse 20 Ontario 1 900 Québec 1 780 Saskatchewan 170 Total 5 130

Pour en apprendre davantage sur les occasions de carrière chez Lowe's Canada et sur la campagne d'embauche printanière, visitez lowescanada.ca/carrieres. Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert environ 20 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de près de 90 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associé(e)s. Établie à Boucherville, au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert plus de 450 magasins corporatifs et magasins affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires et sous diverses enseignes, dont Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associé(e)s, en plus d'environ 5 000 employé(e)s au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous l'enseigne RONA. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

