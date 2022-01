LANCEMENT RECORD DE LA CAMPAGNE POUR BOSS ET HUGO - PRÈS DE 2 MILLIARDS DE VUES EN UN JOUR





METZINGEN, Allemagne, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- HUGO BOSS a donné avec succès le coup d'envoi du rafraîchissement de sa marque, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de croissance, avec le lancement simultané de deux campagnes mondiales étoilées pour ses marques BOSS et HUGO le 26 janvier. Ensemble, les deux campagnes mondiales ont obtenu une couverture de 1,9 milliard d'impressions et 75 millions d'engagements sur les médias sociaux en 1 jour - un résultat record pour l'entreprise.

La campagne mondiale #BeYourOwnBOSS met en scène les top models Kendall Jenner, Hailey Bieber et Joan Smalls, rappeur Future, la star de TikTok Khaby Lame, le chanteur et acteur Lee Minho, le boxeur professionnel Anthony Joshua, le champion de tennis Matteo Berrettini et la runneuse Alica Schmidt. Parmi les membres du casting, Lee Minho s'est avéré être le talent le plus apprécié en termes d'engagement sur les médias sociaux à l'échelle mondiale.

L'activation à travers tous les points de contact avec les consommateurs, avec en tête une impressionnante activation numérique le jour du lancement par plus de 200 talents postant leurs histoires personnelles BOSS sur Instagram, Weibo, Red et WeChat avec des images d'eux-mêmes portant le hoodie signature BOSS, a créé un buzz numérique phénoménal dans le monde entier.

La campagne mondiale #HowDoYouHUGO, avec le top model Adut Akech, les rappeurs Big Matthew, SAINt JHN et la danseuse Maddie Ziegler, est activée sur tous les canaux, avec un accent particulier sur TikTok, où un défi de danse génère un buzz supplémentaire et un engagement élevé sur la plateforme. Le défi #HowDoYouHUGO, chorégraphié par le visage de la marque, Big Matthew, et le créateur de TikTok, Vik White, est amplifié par 60 créateurs. En outre, différentes couches de contenu social liées aux mondes de la danse et de la musique ont été produites pour l'activation. Au cours de la première journée, le nombre de followers de la marque sur le compte a augmenté de 30 %.

De plus, la relance a eu un impact significatif sur le magasin phare hugoboss.com, qui a grandement profité du succès des campagnes. Le trafic Internet mondial de hugoboss.com a plus que doublé, atteignant un niveau record, et le sweat à capuche BOSS a presque été épuisé, devenant le modèle le plus vendu de l'histoire de la société.

Le succès de ces deux campagnes est visible à travers tous les indicateurs clés de performance atteints le premier jour et en font les campagnes les plus réussies de l'histoire de HUGO BOSS :

1,9 milliard d'impressions pour les deux campagnes

75 millions d'engagements sur tous les réseaux sociaux

L'engagement social a augmenté de 84 % sur BOSS Instagram

367 millions de vues sur le défi TikTok #HowDoYouHUGO

Le nombre d'abonnés à HUGO TikTok a augmenté de 30 %

Grâce à ces campagnes sociales, HUGO BOSS a présenté une identité nouvelle et inattendue pour ses marques, a renforcé sa position sur tous les canaux numériques et a touché des groupes cibles nouveaux et plus jeunes comme la génération Z et les milléniaux. Il s'agit de la plus grande étape dans l'exécution de la stratégie de croissance CLAIM 5, qui vise à dynamiser les marques et à transformer les clients en fans.

