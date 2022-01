Lancement de la 34e campagne M'as-tu vu??





QUÉBEC, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération des transporteurs par autobus (FTA) lance aujourd'hui la 34e édition de sa campagne en sécurité en transport scolaire, M'as-tu vu?? qui se tiendra du 31 janvier au 11 février 2022. Sensibiliser les Québécois et Québécoises à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires est toujours aussi primordial. Le travail de prévention effectué au cours des 30 dernières années n'est certes pas étranger d'un excellent bilan routier en transport scolaire, mais chaque accident en est un de trop, ce pourquoi il faut redoubler d'ardeur et poursuivre, tous ensemble, les efforts de prévention.

La Fédération est emballée de voir encore une fois cette année l'engouement et la mobilisation des intervenants des milieux scolaires et des transporteurs malgré un contexte plus restrictif. Profitons de cette période pour rappeler aux usagers de la route, aux écoliers et à leurs parents l'importance d'être vigilants en présence d'autobus scolaires et d'adopter des comportements sécuritaires. La signalisation routière ne peut être ignorée et il est essentiel de ralentir dans les zones scolaires afin d'offrir un environnement sécuritaire pour nos enfants. Des centaines de milliers d'enfants se déplacent chaque jour et conduire de façon négligente comporte des risques importants pour chacun d'entre eux.

Vous pouvez visionner la vidéo de la 34e campagne M'as-tu vu?? en cliquant ici.

Le transport scolaire au Québec en bref

Quelque 11?000 conducteurs et conductrices d'autobus scolaires formés au Québec.

Plus de 556?315 élèves sont transportés partout dans la province chaque jour.

Près de 943?687 kilomètres parcourus chaque jour.

Plus de 10?971 véhicules scolaires sur les routes du Québec matin et soir.

Les conducteurs d'autobus, personnel essentiel au réseau scolaire

La Fédération des transporteurs par autobus souhaite souligner l'importante contribution des conducteurs et conductrices qui, malgré deux années difficiles, ont su s'adapter avec agilité afin de poursuivre leur mission quotidienne, celle d'assurer la sécurité et le bien-être de nos enfants. Sans eux, plus de la moitié des jeunes étudiants du Québec ne pourraient compter sur ce service de première ligne.

Citations

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la protection des usagers de la route et tient à rappeler aux automobilistes de rester attentifs et vigilants en tout temps en présence d'autobus scolaires. Je souhaite remercier sincèrement les conductrices et les conducteurs, qui, malgré la pandémie, ont fait un travail extraordinaire pour transporter nos enfants, partout au Québec. Chaque jour, ils jouent un rôle important pour nos jeunes et ils veillent à ce que les élèves puissent se rendre à l'école en toute sécurité. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie



«?Il faut continuer de rappeler à la population combien il est important d'être prudents sur les routes. Les efforts de sensibilisation et de prévention en transport scolaire doivent demeurer au coeur des priorités afin d'assurer en tout temps la sécurité des écoliers. On peut ignorer bien des choses dans la vie, mais pas un autobus scolaire.?»

Stéphane Lefebvre, président du conseil d'administration de la Fédération des transporteurs par autobus



Des partenaires indispensables et engagés

Pour assurer le succès de cette campagne annuelle de sécurité, la Fédération des transporteurs par autobus peut compter sur la précieuse collaboration des intervenants en milieu scolaire et des services de police ainsi que sur le soutien financier de nombreux partenaires :

Ministère des Transports;

Société de l'assurance automobile du Québec;

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;

Intact Assurance;

Girardin Inc.;

Michelin;

Cain Lamarre Avocats et notaires;

Fédération des Centres de services scolaires du Québec.

Enfin, CAA-Québec, les centres de services scolaires, les conseils d'établissements scolaires et les services de police appuient la campagne et y participent activement.

