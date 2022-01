À l'agenda du PQE Group 2022 : Renforcer l'internationalisation en recrutant 800 talents





C'est encore une autre année de succès pour PQE Group, une société de conseil dans le secteur des sciences de la vie, basée à Florence (Italie) et présente dans 27 bureaux partout dans le monde. Récemment nommée « Société la mieux gérée » par Deloitte, le groupe a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de +18 % par rapport à l'année précédente.

PQE Group, fondée et administrée par Gilda D'Incerti, comptait 1 100 employés dans le monde en 2021 à la suite du recrutement de plus de 600 personnes, répartis entre de jeunes diplômés (principalement en Italie) et des experts seniors. Cette tendance devrait se poursuivre en atteignant 1 900 employés en décembre. L'année 2022 sera marquée par les implantations internationales, notamment aux États-Unis et au Mexique, où l'on prévoit une augmentation de 250 % du personnel. Le plan de développement prévoit également l'ouverture de nouveaux bureaux aux États-Unis et en Asie du Sud-Est.

Dans le cadre organisationnel, le conseil d'administration a créé la Ligue des partenaires : Les employés PQE souhaitant devenir associés peuvent créer un plan de carrière planifié. Cette structure pyramidale à cinq niveaux est divisée entre les Equity Partners et les associés, et offre plusieurs avantages. Un plan ambitieux qui annonce déjà la nomination, début 2022, de 120 jeunes managers talentueux comme associés - dont 40 % de femmes - et qui sont sélectionnés non seulement pour leurs compétences professionnelles mais aussi pour leur attitude proactive dans l'entreprise. Une reconnaissance qui leur permettra, dans les années suivantes, d'être nommés à des postes de plus en plus importants et stratégiques au sein de l'entreprise et d'évoluer comme Equity Partners dans l'une des branches du Groupe.

Le groupe PQE, leader dans le secteur des services aux sciences de la vie depuis 1998, entrera officiellement en concurrence avec les plus grandes sociétés de conseil du monde en 2022, s'imposant comme l'un cinq principaux acteurs mondiaux du secteur pharmaceutique. « Un grand honneur pour une entreprise familiale privée - Made in Italy - à dimension internationale », a déclaré Stefano Carganico, vice-président des ventes et responsable des filiales. « Les prochaines étapes de la multinationale consistent à passer à de potentielles acquisitions et joint ventures avec des entreprises locales aux quatre coins du monde ».

