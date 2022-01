Des drapeaux nazis à la manifestation des camionneurs





OTTAWA, ON, le 30 janv. 2022 /CNW/ - Des milliers de personnes se sont rendues sur la Colline du Parlement pour protester contre les mesures de santé publique. Une petite minorité utilise honteusement des symboles nazis et le drapeau de la Confédération et s'approprie l'étoile de David de façon inconvenante en vue de promouvoir ses objectifs politiques. En réponse, Shimon Koffler Fogel, directeur général du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, a fait la déclaration suivante :

« Vingt-quatre heures après la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste et lors de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, des drapeaux nazis flottent en public, au Canada, sur la Colline du Parlement. Cela devrait être horrifiant pour tous les Canadiens. »

« À quelques exceptions près, ces événements perturbants ont échappé à l'attention des médias grand public. »

Andrea Freedman, directrice générale de Jewish Federation of Ottawa, a ajouté :

« La seule façon de faire en sorte que ces idéologies toxiques retournent à l'endroit sordide dont elles se sont échappées est que tous les Canadiens rejettent et condamnent sans équivoque ces symboles de haine. La nature pernicieuse de l'antisémitisme, c'est qu'il se transforme et devient un moyen pratique d'y greffer toutes sortes de motifs de plainte, réels ou imaginaires. »

« Bien que nous soyons préoccupés par le petit groupe d'agitateurs qui arborent le svastika, nous sommes mortifiés du fait que d'autres manifestants ont permis que cela se poursuive. Le silence des gens bien est un précurseur nécessaire à l'enracinement du mal. »

La Journée internationale de commémoration de l'Holocauste a eu lieu le 27 janvier.

La Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie a eu lieu le 29 janvier.

