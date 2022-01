7 102 956 $ - Le gros lot du Lotto 6/49 remporté dans le Centre-du-Québec





MONTRÉAL, le 30 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Un billet du Lotto 6/49 acheté dans le Centre-du-Québec pour le tirage d'hier soir permettra à son détenteur de mettre la main sur plus de 7 000 000 $!

Le gros lot de 14 205 912 $ offert pour le tirage du samedi 29 janvier a été gagné grâce à deux sélections, l'une vendue dans le Centre-du-Québec et l'autre en Ontario. Les gagnants remporteront 7 102 956 $ chacun.

La combinaison gagnante est le 10, 14, 25, 29, 33, 44 (40).

Le prochain tirage du Lotto 6/49, qui se tiendra le mercredi 2 février, offrira un gros lot d'environ 5 000 000 $.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site Internet de Loto-Québec à lotoquebec.com.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif pour contrer la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec ouvre les centres de paiement aux gagnants des bureaux de Québec et de Montréal sur rendez-vous seulement. Les détenteurs de billets gagnants de 25 000 $ ou plus sont invités à communiquer avec le service à la clientèle. La réclamation par la poste demeure un moyen efficace et sécuritaire dans la situation actuelle. Pour plus d'information sur les modalités de paiement des lots, vous pouvez consulter le site lotoquebec.com.

