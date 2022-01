Déclaration du ministre Hussen à l'occasion de la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie





Aujourd'hui, la population canadienne rend hommage aux victimes de l'attentat perpétré à la Grande Mosquée de Québec, le 29 janvier 2017

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2022 /CNW/ - Le 29 janvier 2017, après la prière du soir au Centre culturel islamique de Québec, 6 personnes ont été tuées et 19 autres grièvement blessées lors d'un acte de terreur insensé. Cinq ans plus tard, la douleur est encore vive dans les communautés musulmanes partout au pays et nous rappelle pourquoi nous devons toujours nous opposer à la haine sous toutes ses formes.

Aujourd'hui, alors que la population canadienne souligne la première Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, nous rendons hommage aux disparus et aux gens dont la vie a été à jamais bouleversée par ce violent geste islamophobe.

Ibrahima Barry. Mamadou Tanou Barry. Khaled Belkacemi. Abdelkrim Hassane. Azzeddine Soufiane. Aboubaker Thabti.

Les personnes qui ont perdu la vie cette soirée-là étaient pères, époux, fils, amis et collègues. Ils représentaient ce que nous sommes en tant que pays. Nos pensées vont aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à toutes les communautés musulmanes au Canada.

Pendant que les Canadiens et Canadiennes prennent un moment pour se recueillir en mémoire de ces hommes arrachés à la vie beaucoup trop tôt, notre gouvernement réaffirme son engagement inébranlable à combattre l'islamophobie ainsi que toute autre forme de haine et de discrimination. Nous prenons des mesures concrètes, notamment en renouvelant la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, en renforçant le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme et en travaillant à la création d'un nouveau plan d'action pour lutter contre la haine. Nous savons qu'il reste du travail à faire, et nous sommes déterminés à lutter contre toutes les formes de haine.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, je me joins aux Canadiens musulmans et à l'ensemble de la population pour dénoncer l'islamophobie et toute autre forme de haine. La Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie nous permet de ne jamais oublier ce drame et nous rappelle notre responsabilité collective de continuer à bâtir une société plus sûre, plus ouverte et plus inclusive.

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 29 janvier 2022 à 11:00 et diffusé par :