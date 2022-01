Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination spéciale pour la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie





MONTRÉAL, le 29 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ce soir, le pont Samuel-De Champlain participera de tous ses feux à la campagne de solidarité et d'espoir Carré vert, du coucher du soleil jusqu'à 1 heure.

Cette campagne nous invite à dénoncer l'ignorance, le racisme et l'islamophobie à l'origine de l'attentat à la mosquée de Québec, il y a cinq ans, et des autres crimes haineux survenus depuis, notamment à Toronto et à London. C'est en bâtissant des collectivités inclusives que nous permettons à tous les Canadiens et Canadiennes d'édifier et de profiter d'une société juste, résiliente et prospère.

