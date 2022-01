Reconstruction de la route 257 entre Ham-Sud et Saint-Adrien - Aide financière de près de 17,5 M$ pour soutenir le développement local





QUÉBEC, le 29 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide maximale de 17,5 M$ afin de soutenir le projet de reconstruction d'un tronçon de la route 257 entre Ham-Sud et Saint-Adrien. C'est le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné du député de Richmond, M. André Bachand, qui en fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière octroyée à la Municipalité de Ham-Sud provient du Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT).

Seule route donnant accès au parc régional du Mont-Ham et principale artère d'intervention pour tous les services d'urgence, la route 257 est d'une importance capitale pour la région de l'Estrie. Des travaux sont prévus dès ce printemps afin d'améliorer l'état de la chaussée.

« Notre gouvernement est fier de la réalisation de cet engagement important pour la MRC des Sources. Nous savons que la reconstruction de ce tronçon de la route 257 est essentielle pour la vitalité économique de l'Estrie et la sécurité des usagers. Le parc régional du Mont-Ham est un atout récréotouristique important et les travaux auront des répercussions positives pour les résidentes et résidents du secteur ainsi que pour les touristes qui visitent notre région. Contrairement aux gouvernements précédents qui ont fait de belles promesses, mais qui sont demeurés les bras croisés, nous livrons ce que nous avons promis. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La sécurité des usagers de la route 257 entre Ham-Sud et Saint-Adrien est primordiale pour notre gouvernement. C'est pourquoi je suis très heureux de cet appui qui permettra le début de ces travaux attendus par le milieu. Je continuerai à suivre les prochaines étapes de ce projet avec beaucoup d'attention. »

André Bachand, député de Richmond

« La route 257 est un tronçon majeur pour notre territoire. C'est une porte d'entrée pour plusieurs activités touristiques d'envergure qui contribuent à notre économie locale. »

Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources et maire de la ville de Val-des-Sources

« Avec le projet de la route 257, nous verrons émerger de toutes nouvelles occasions de développement pour Ham-Sud, et je suis convaincu que notre municipalité profitera de ce renouveau. »

Serge Bernier, maire de la municipalité de Ham-Sud

« C'est une annonce que nous attendions depuis longtemps! Grâce à la nouvelle route, nos citoyens et les visiteurs de la région des Sources pourront emprunter ce nouveau tronçon de façon sécuritaire, peu importe les intempéries et la période de l'année. »

Pierre Therrien, préfet suppléant de la MRC des Sources et maire de Saint-Adrien

