4AIR compensera les émissions des jets privés durant la Coupe du monde de polo sur neige à Saint-Moritz





4AIR, le premier et seul système de notation focalisé sur la durabilité exhaustive dans le secteur de l'aviation privée, annonce aujourd'hui qu'il compensera les émissions associées au changement climatique pour tous les vols en jet privé à Saint-Moritz, Suisse, durant la 37e édition annuelle de la Coupe du monde de polo sur neige, qui commence aujourd'hui et se terminera dimanche 30 janvier. 4AIR achètera des crédits de compensation carbone vérifiés sans frais pour les aéronefs participants afin de compenser non seulement les émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi d'autres émissions hors carbone affectant le climat comme la suie, la vapeur d'eau et les trainées de condensation.

Les crédits de compensation carbone achetés par 4AIR soutiennent les projets de réduction d'émissions vérifiées, notamment les projets d'énergie renouvelable et basés sur la nature dans des pays en développement, qui génèrent également des avantages sociétaux. Le nombre de crédits requis pour compenser les émissions de chaque aéronef est calculé par une formule scientifique prenant en compte des facteurs tels que le type d'avion et les heures de vol à destination et au départ de Saint-Moritz.

"La Coupe du monde de polo sur neige rassemble des personnalités influentes du monde entier dans les domaines des affaires, des activités gouvernementales, du sport, du divertissement et autres, et représente une opportunité exceptionnelle pour leur présenter comment nous pouvons atteindre la neutralité carbone et des émissions", déclare Kennedy Ricci, président de 4AIR. "En renforçant la visibilité de la durabilité pour l'aviation privée, nous espérons promouvoir l'utilisation de crédits de compensation carbone, du carburant d'aviation durable (CAD) et de stratégies innovantes pour réduire l'empreinte environnementale de l'aviation."

Les émissions seront compensées au niveau Argent de neutralité des émissions de 4AIR, le deuxième de quatre niveaux des programmes de notations progressives de 4AIR visant à promouvoir la durabilité. Depuis son lancement en janvier 2021, 4AIR a aidé les propriétaires, exploitants et passagers de jets privés à effectuer 250 000 heures de vols neutres en carbone et à compenser ou réduire plus d'un million de tonnes métriques de CO2.

"Le cadre naturel du lac gelé de Saint-Moritz est un pilier fondamental de notre événement, nous sommes donc ravis de travailler avec 4AIR pour reconnaître de manière pertinente l'impact des vols privés à l'occasion de la Coupe du monde de polo sur neige de Saint-Moritz", déclare Reto Gaudenzi, fondateur et organisateur de la Coupe du monde de polo sur neige. "La proximité de notre site avec l'aérodrome d'Engadin répond à un important besoin de déplacement pour un grand nombre de nos équipes de polos, visiteurs et invités VIP. Nous sommes désormais en mesure de renforcer leurs initiatives pour minimiser l'impact de leur déplacement en compensant leurs émissions complètes."

Le polo sur neige a été inventé en 1985 à Saint-Moritz, une des plus célèbres stations hivernales au monde et une des trois villes ayant accueilli les Jeux olympiques d'hiver plus d'une fois. La Coupe du monde de polo sur neige, durant laquelle des équipes du monde entier s'affrontent pour décrocher le convoité Trophée Cartier, est devenue un des événements de sports d'hiver les plus prestigieux à l'échelle mondiale. Se déroulant sur le lac gelé de Saint-Moritz, la discipline est une variation de la version plus connue jouée sur gazon aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions. La version hivernale du polo est adaptée aux conditions neigeuses sur un terrain plus petit, avec des équipes de trois joueurs, des fers à cheval à crampons pour une meilleure traction, et une balle de plus grande taille, plus légère et de couleur rouge.

Outre la Coupe du monde de polo sur neige, 4AIR promeut le sensibilisation et l'éducation en matière de durabilité en compensant l'impact d'événements majeurs du secteur de l'aviation, comme le Corporate Jet Investor Miami et le rassemblement annuel Business Aviation Convention & Exhibition de la National Business Aviation Association (NBAA-BACE) à Las Vegas, et en compensant et fournissant du CAD aux vols privés à destination et au départ d'événements majeurs comme la Monterey Car Week.

À propos de 4AIR

4AIR est un pionnier sectoriel offrant des solutions de durabilité dépassant le spectre de la neutralité carbone. Son cadre de travail innovant vise à traiter les impacts climatiques de tous types et offre un outil simplifié et vérifiable permettant aux acteurs du secteur de l'aviation privée de limiter et réduire de manière pertinente les émissions attribuables aux aéronefs.

Le cadre de travail 4AIR se compose de quatre niveaux, chacun ayant des objectifs spécifiques basés sur la science, des résultats vérifiés indépendamment et des impacts progressifs en termes de développement durable permettant aux acteurs de l'aviation privée d'atteindre la durabilité grâce à un accès aux marchés du carbone, à l'utilisation de carburant d'aviation durable, au soutien fournis aux nouvelles technologies et d'autres stratégies.

Tous les crédits carbone traités par 4AIR sont quantifiés et vérifiés par les organes internationaux les plus respectés dans l'émission et l'enregistrement de crédits, notamment American Carbon Registry, Climate Action Reserve, Verified Carbon Standard (VERRA) et The Gold Standard. En outre, les audits d'engagement de fin d'exercice sont vérifiés indépendamment par des tiers. 4AIR travaille également au côté des groupes de travail "Demand Signal" de la Clean Skies for Tomorrow Coalition du Forum économique mondial.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.4air.aero.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2022 à 01:45 et diffusé par :