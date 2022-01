Specifica fait savoir que sa plateforme de découverte d'anticorps in vitro a obtenu le statut de meilleure de sa catégorie dans deux publications clés à comité de lecture





Specifica, une société privée d'ingénierie d'anticorps spécialisée dans les bibliothèques d'anticorps in vitro innovantes et les outils de découverte, a annoncé la publication de deux articles dans des revues à comité de lecture décrivant sa plateforme Generation 3 Antibody Discovery Platform1,2.

Les anticorps sont la classe thérapeutique qui connaît la croissance la plus rapide, représentant neuf des vingt médicaments les plus vendus3. Le marché mondial des traitements aux anticorps devrait passer de 178,5 milliards USD en 2021 à 451,89 milliards USD en 2028, avec un TCAC de 14,1 %4. En général, les anticorps thérapeutiques sont générés en récoltant des réponses immunitaires, soit à partir de souris consanguines ou transgéniques, soit à partir de sujets humains immunisés. Bien qu'il y ait eu un intérêt de longue date pour l'utilisation d'approches de bibliothèques d'anticorps in vitro permettant d'éviter d'utiliser des animaux, ces bibliothèques d'anticorps in vitro présentent deux types de difficultés : les affinités de liaison ont tendance à être plus faibles, et l'on rencontre fréquemment des caractéristiques de développement médiocres, ce qui complique leur développement en tant que médicaments efficaces. Comme cela l'est expliqué dans ces articles, Specifica a réussi à surmonter ces deux problèmes.

Dans l'article de la revue Mabs1, Specifica pose les principes de la justification scientifique de la nouvelle plateforme Gen 3. Les bibliothèques d'anticorps Gen 3 de Specifica combinent l'utilisation au niveau structurel d'anticorps au bon comportement déjà validés en clinique, avec des séquences de boucles de liaison compatibles avec l'échafaudage (CDR) issues d'anticorps naturels, et dépourvues de la plupart des passifs de séquence afin d'améliorer la développabilité. Dans les campagnes de sélection avec la plateforme Gen 3, l'exposition sur phage et l'exposition sur levure sont utilisées. Les résultats décrits dans cet article démontrent la puissance de la plateforme et sa capacité à générer directement une large diversité d'anticorps spécifiques (100 à 1 000 clusters différents) avec une haute affinité (sous-nanomolaire à 20 %) et peu de problèmes de développabilité.

L'article de Nature Communications2 publié cette semaine compare les anticorps générés contre le SRAS-CoV-2 à l'aide de la plateforme Gen 3 avec des centaines d'autres anticorps décrits dans la documentation, provenant de plus de 50 laboratoires différents. Les anticorps issus de Gen 3 de Specifica ont surpassé tous les autres anticorps provenant de bibliothèques naïves, ont montré de meilleures performances que la majorité des anticorps d'origine immunitaire et étaient comparables aux meilleurs anticorps d'immunité contre le SRAS-CoV-2 en termes d'affinité et de neutralisation virale, avec des propriétés de développabilité aussi bonnes que celles des meilleurs anticorps déjà approuvés.

« Ces deux articles valident le statut de meilleure plateforme de Gen 3, qui remplit la promesse initiale faite il y a plus de 30 ans de créer des bibliothèques d'anticorps naïfs, et donc d'éliminer l'utilisation d'animaux ou de sources immunitaires pour générer des anticorps puissants », a déclaré Andrew Bradbury, co-fondateur et directeur scientifique de Specifica.

À propos de Specifica

Specifica est une société d'ingénierie d'anticorps à la croissance rapide qui fournit à l'industrie pharmaceutique ce qui se fait de mieux en matière de bibliothèques de découverte d'anticorps in vitro, d'outils de sélection, d'outils informatiques, ainsi que des services de découverte et d'optimisation. La Generation 3 Antibody Library Discovery Platform5 brevetée de Specifica produit directement, à partir de sélections, des anticorps-médicaments, avec une grande diversité, des affinités élevées et peu de passifs biophysiques, minimisant le besoin d'affinités et d'ingénierie biophysique en aval. En plus de concevoir des bibliothèques d'anticorps internes, Specifica collabore étroitement avec des partenaires pour créer des bibliothèques personnalisées dans lesquelles les éléments essentiels sont optimisés en fonction des besoins des partenaires. La puissance de la plateforme Gen 3 est accessible en faisant appel aux services de Specifica pour exécuter des campagnes de découverte d'anticorps, ou en procédant à un transfert intégral de la technologie de la plateforme en interne. En 2021, Specifica a conclu des accords avec dix nouvelles entreprises, lancé seize nouveaux programmes de découverte et d'optimisation, et développé cinq de ses partenariats existants. De plus, en coopération avec son partenaire logiciel OpenEye, Specifica a lancé AbXtract, une nouvelle suite d'outils informatiques sur les anticorps. Specifica a son siège social à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.specifica.bio et suivez Specifica sur Twitter et LinkedIn.

1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19420862.2021.1980942 (2021).

2 https://www.nature.com/articles/s41467-021-27799-z (2022).

3 https://www.nature.com/articles/d41573-021-00079-7 (2021).

4 https://www.fortunebusinessinsights.com/monoclonal-antibody-therapy-market-102734 (2021).

5 Brevet américain 10 954 508 (2020).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2022 à 22:55 et diffusé par :