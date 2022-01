Pixis nomme Neel Pandya au poste de PDG des activités européennes, en plus de la région APAC





Pixis (anciennement connue sous le nom de Pyxis One), fournisseur leader d'infrastructures d'IA sans code contextuelles destinées à une optimisation globale du marketing, a nommé aujourd'hui Neel Pandya au poste de président-directeur général de ses opérations en Europe, en plus de ses responsabilités de direction des activités dans la région APAC.

Neel a rejoint les bureaux de Pixis à Bangalore en juillet 2021 en tant que PDG de la région APAC, apportant d'immenses progrès et changements dans la manière dont Pixis exerce ses activités, et rationalisant considérablement les expansions dans la région APAC. Sous sa direction, Pixis a connu une augmentation de 185 % de son chiffre d'affaires dans la région APAC, l'Inde enregistrant une croissance de 150 % à elle seule. Au cours des 7 derniers mois, en plus d'avoir considérablement stabilisé la perte de clientèle, Neel a également joué un rôle clé dans l'ajout de près de 30 nouveaux clients d'entreprise. Il continue de jouer un rôle crucial dans la constitution d'une équipe mondiale de collaborateurs au sein de Pixis. La société, qui a récemment clôturé un financement de série C de 100 millions USD, a quasiment triplé de taille, et compte poursuivre rapidement le recrutement de talents, en Inde et ailleurs, au fur et à mesure de son expansion en Europe.

Commentant la nouvelle nomination, Shubham A. Mishra, cofondateur et PDG mondial, a déclaré : « Neel a accompli un travail remarquable en dirigeant et en développant l'entreprise dans la région APAC, et je suis ravi d'annoncer également sa nomination en tant que PDG de nos activités européennes. En plus de la nouvelle volée de clients que nous recrutons, nous constatons également des taux de rétention record chez nos clients existants. » M. Mishra a poursuivi : « Au cours des derniers mois, nous avons constaté une dynamique en constante augmentation en Europe, et je pense que Neel est la personne idéale pour diriger nos activités européennes. »

En tant que PDG des activités européennes de Pixis, Neel aura pour principales responsabilités de tirer parti de la dynamique existante dans la région afin de développer radicalement l'entreprise et la marque. Étant intervenu dans le cadre de cette nomination, Venkatesh Peddi, associé chez Chiratae Ventures, a ajouté : « La réussite de Neel dans la région APAC témoigne de sa confiance en la vision de Pixis, ainsi que de son charisme en tant que dirigeant. Ses expériences passées sur les marchés européens lui serviront parfaitement pour exécuter et surveiller de près la feuille de route d'expansion de la société. »

Neel est un dirigeant chevronné qui possède une expérience mondiale impressionnante ainsi qu'une profonde compréhension des consommateurs en Europe et dans la région APAC. Avant de rejoindre Pixis, Neel a prouvé ses vastes capacités professionnelles chez L'Oréal, Vodafone et GroupM. En outre, il a été nommé dans le Top 40 des personnalités de moins de 40 ans les plus disruptives en Inde, pendant deux années consécutives, et a été le plus jeune responsable des médias de tous les temps chez L'Oréal et Vodafone.

Neel Pandya, qui s'est exprimé au sujet de ses nouvelles responsabilités, a déclaré : « J'ai vu ma courbe d'apprentissage croître fortement ces 7 derniers mois chez Pixis, et je suis très honoré que l'on me confie la responsabilité de développer désormais l'entreprise en Europe. Le continent connaît actuellement une phase intéressante et passionnante en termes de marketing. En effet, les dépenses en publicité numérique à elles seules ont représenté plus de 69,4 milliards euros, ce qui en fait le deuxième plus grand marché après les États-Unis. Je suis impatient de constituer des équipes solides, capables de nous soutenir dans le cadre de l'accroissement de nos opérations en Europe. »

La récente levée de série C de 100 millions USD de Pixis a été menée par SoftBank Vision Fund 2, avec la participation du nouvel investisseur General Atlantic. Les investisseurs existants, Premji Invest, Celesta Capital et Chiratae Ventures ont également participé à cette ronde de financement. Avec un total de 124 millions USD levés jusqu'à présent, la société est prête à accélérer sa croissance et son expansion en Europe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 janvier 2022 à 21:05 et diffusé par :