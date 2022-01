Yili tient son assemblée annuelle en ligne : plus de 1,2 milliard de yuans en mesures incitatives pour ses employés en 2021





L'an dernier, Yili a entrepris un nouveau parcours et a atteint un rendement opérationnel inédit

L'entreprise a réalisé un développement de grande qualité et a récompensé ses employés, la chaîne industrielle et la société

HUHHOT, Chine, 28 janvier 2022 /CNW/ - Le 25 janvier 2022, Yili a tenu son assemblée annuelle de 2021 en ligne. Plus de 100 000 personnes, dont des employés de Yili, leurs familles et des partenaires du monde entier, ont participé à cette séance futuriste en ligne fondée sur la réalité étendue (XR).

« Motivés par notre passion envers une vie saine, nous offrirons davantage de produits de nutrition et de santé aux clients du monde entier grâce à l'innovation continue, tout en transmettant chaleur et amour aux personnes dans le besoin en faisant le bien. En exprimant notre passion pour nos carrières, nous permettrons à nos employés de se sentir plus épanouis et heureux en les aidant à croître. Nous nous joindrons à nos partenaires de la chaîne de l'industrie pour ouvrir une ère de prospérité accrue en poursuivant notre progression », a déclaré Pan Gang, président du conseil d'administration et président du groupe Yili.

La croissance rapide de Yili profite à ses employés

Dans le cadre de ses efforts continus pour appuyer le perfectionnement professionnel de ses employés, Yili a mis en place un système englobant la culture des talents et le bien-être des employés. Ce système comprend une plateforme efficace pour le perfectionnement individuel des employés, de nombreuses ressources de formation et un mécanisme de récompense bien conçu.

Lors de l'événement, plus de 100 prix ont été remis à des employés et équipes d'exception, en reconnaissance de leurs réalisations dans les domaines de la culture des talents, de la création de processus, de la production sécuritaire, de la gestion de la qualité et des innovations. En plus de la rémunération de base et au mérite, Yili a remis plus de 1,2 milliard de yuans en mesures incitatives à ses employés au cours de l'année 2021.

Yili se consacre également à offrir des parcours de carrière diversifiés à ses employés. L'an dernier seulement, l'entreprise a offert des possibilités de croissance et de perfectionnement à plus de 2 000 employés.

Yili stimule la prospérité commune dans toute la chaîne industrielle

En tant qu'un des cinq principaux acteurs de l'industrie laitière mondiale, Yili a fait progresser sa mise à niveau technologique et favorisé les chaînes de valeur du secteur, afin de faciliter le développement continu de ses partenaires en amont et en aval, tant sur le plan technologique que financier.

Yili a également aidé plus de cinq millions de producteurs laitiers à augmenter leurs revenus et à améliorer leurs moyens de subsistance. Au 31 décembre 2021, Yili avait investi 90 milliards de yuans dans le financement de 8 590 partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle, avec 7,596 milliards de yuans prolongés en 2021.

Dans le but de bâtir conjointement l'écosystème de la santé mondiale et de servir les consommateurs du monde entier, Yili a investi 100 millions de yuans pour récompenser ses concessionnaires exceptionnels lors de la Top Partners Conference 2022. À l'heure actuelle, Yili collabore avec des partenaires de 33 pays répartis sur cinq continents.

Yili soutient le bien-être public pour aider à améliorer la vie des gens

Yili a toujours assumé ses responsabilités sociales au fil des ans. À la fin de 2021, le projet « Yili Nutrition 2030 » avait été mis en oeuvre dans 12 000 écoles chinoises, au moyen d'un investissement total de plus de 92 millions de yuans, au grand bonheur de près de 700 000 enfants. En outre, dans le but d'assurer la sécurité des enfants, le projet « Yili Ark » a été mise en oeuvre dans 25 provinces et villes à travers le pays, au profit de 300 000 enfants, enseignants et parents.

Yili s'engage également à promouvoir le développement d'une chaîne industrielle verte. Yili a récemment obtenu un bilan de vérification de carboneutralité produit par Bureau Veritas. Il s'agit du premier bilan de vérification de ce genre au sein de l'industrie laitière locale. Ses pratiques de pointe en matière de réduction des émissions et de carboneutralité ont également été présentées comme la seule étude de cas du secteur de l'alimentation et de l'agriculture dans le rapport « Corporate Net Zero Pathway » du Pacte mondial des Nations Unies.

