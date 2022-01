Le Canada se joint à une coalition internationale sur les systèmes de production agricole et alimentaire durables





OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Les agriculteurs et les producteurs canadiens sont les principaux moteurs de la promotion de l'innovation et de la durabilité du secteur agricole et agroalimentaire de notre pays. Dans le cadre de l'approche du gouvernement du Canada visant à travailler en collaboration avec des partenaires internationaux pour atténuer les risques liés aux changements climatiques et pour créer les conditions permettant à l'industrie de demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale, le Canada s'est joint à la Coalition pour la croissance durable de la productivité pour la sécurité alimentaire et la conservation des ressources (SPG).

À la suite du Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, qui a eu lieu en septembre 2021, le Canada s'est joint à plus de 15 pays, ainsi qu'à des dizaines d'organisations universitaires, de fondations et d'associations du secteur privé, pour devenir signataire de la SPG, dirigée par les États-Unis.

La coalition travaillera en collaboration pour élaborer des stratégies axées sur l'accélération de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables grâce à la croissance de la productivité agricole. Son travail sera orienté par des idées qui optimisent la durabilité dans les dimensions sociales, économiques et environnementales, y compris tous les secteurs de l'agriculture.

La collaboration avec les partenaires de la coalition fournira au Canada une plateforme internationale pour défendre la recherche et faire progresser l'innovation et la technologie, en plus de faciliter la croissance de la productivité dans son propre secteur agricole et agroalimentaire.

Les agriculteurs canadiens ont toujours été de bons intendants de la terre et ont de solides antécédents en matière d'agriculture durable, en plus d'appliquer de saines pratiques de gestion et d'adopter des pratiques et des technologies novatrices. Au cours des vingt dernières années, les agriculteurs ont doublé la valeur de la production tout en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre. Il faut continuer de déployer des efforts pour réduire les émissions, compte tenu des défis climatiques et environnementaux urgents à relever.

« Nos producteurs agricoles s'attaquent déjà aux problèmes des changements climatiques sur le terrain et travaillent chaque jour à rendre leurs entreprises, et l'ensemble de notre secteur, plus durables. Grâce à leurs pratiques de gestion novatrices, à leurs investissements dans les nouvelles technologies et à leur bonne intendance des terres, ils contribuent à l'objectif global du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer la résilience climatique. Cette nouvelle coalition internationale de collaboration permettra de mettre en commun de nouvelles stratégies qui peuvent profiter à l'ensemble de notre secteur. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour que le monde entier atteigne ses objectifs climatiques, il est essentiel que nous travaillions ensemble pour faciliter le commerce agricole de manière intelligente et adaptée au climat. Le Canada est heureux d'être membre de la Coalition pour la croissance durable de la productivité pour la sécurité alimentaire et la conservation des ressources (SPG), qui peut réellement faire une différence lorsqu'il s'agit de bâtir un système agricole mondial plus durable, équitable et résilient. »

- L'honorable Mary Ng, ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique

Le Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies a lancé des dizaines de coalitions multipartites. Le Sommet a été organisé en septembre 2021 pour que les nations et les intervenants discutent de mesures, de solutions et de stratégies permettant de faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le Canada a participé activement au Sommet et à ses préparatifs, notamment en organisant des dialogues pour discuter de solutions et de stratégies permettant de réaliser des progrès considérables vers des systèmes alimentaires plus sains, plus durables et plus équitables.





présente les priorités fédérales, provinciales et territoriales conjointes du secteur canadien de l'agriculture, y compris une vision commune de la production agricole et agroalimentaire durable, dans le but de relever le défi des changements climatiques, de développer de nouveaux marchés et le commerce tout en répondant aux attentes des consommateurs, et de nourrir les Canadiens ainsi qu'une population mondiale croissante. En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé l'investissement de 550 millions de dollars sur 10 ans dans l'initiative Solutions agricoles pour le climat afin d'aider le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire à atteindre ses cibles de réduction des émissions et à saisir de nouvelles possibilités dans l'économie verte.





En 2019, le gouvernement a lancé la toute première Politique alimentaire pour le Canada, qui vise à renforcer notre système alimentaire à chaque étape - de la production et de la transformation alimentaires durables à de solides infrastructures alimentaires locales et à une réduction du gaspillage alimentaire.

