Le gouvernement du Canada va nommer un représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie





La nomination de ce représentant spécial s'inscrit dans le cadre de l'engagement inébranlable du gouvernement à lutter contre toutes les formes de racisme, de haine et de discrimination

OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - L'islamophobie et la haine, sous toutes leurs formes, n'ont pas leur place au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, a souligné l'intention du gouvernement fédéral de nommer un représentant spécial chargé de la lutte contre l'islamophobie. Cette nomination s'inscrira dans le cadre de la stratégie renouvelée de lutte contre le racisme du gouvernement du Canada.

L'an dernier, le gouvernement a annoncé son intention de faire du 29 janvier la Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie. Cette année, à la veille du cinquième anniversaire de cet acte terroriste, le gouvernement du Canada épaule les communautés musulmanes du Canada et réaffirme sa détermination à prendre des mesures pour dénoncer et combattre l'islamophobie et les crimes haineux.

L'islamophobie est une réalité quotidienne pour les communautés musulmanes du Canada et du monde entier. Alors que nous rendons hommage aux victimes, nous devons nous rappeler que nous avons la responsabilité de combattre la discrimination et de continuer à construire un Canada plus inclusif.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral a organisé le Sommet national sur l'islamophobie en juillet 2021. La nomination d'un représentant spécial fait partie des recommandations issues du Sommet et constituera une autre étape dans la lutte contre l'islamophobie sous toutes ses formes en vertu de la Stratégie canadienne de lutte contre racisme.

La lutte contre l'islamophobie est un élément important de cette stratégie qui comprend une démarche pangouvernementale pour lutter contre le racisme systémique et qui bénéficie des connaissances et des compétences du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Le gouvernement prévoit également d'autres investissements pour aider les communautés à lutter contre les différentes formes de racisme, y compris l'islamophobie, et faire progresser les programmes de littératie numérique et de compétence civique afin d'éliminer la désinformation et les discours haineux en ligne. Nous nous engageons à renouveler la Stratégie de lutte contre le racisme en 2022 et à mettre en oeuvre un plan d'action national afin d'étendre nos efforts pour combattre la haine et le racisme.

Les détails sur le rôle et le mandat du représentant spécial seront confirmés à une date ultérieure.

Citations

« Au Canada, la diversité est un état de fait, mais l'inclusion est un choix. Les récents crimes haineux alimentés par l'islamophobie au Canada et ailleurs au monde nous rappellent la nécessité de faire preuve d'encore plus d'audace, de vigueur et de détermination dans notre lutte contre la haine. Nous avons écouté les communautés musulmanes partout au pays qui ont demandé la nomination d'un représentant spécial pour lutter contre l'islamophobie. Cette nomination sera une autre étape importante dans l'édification d'un Canada plus sécuritaire et plus inclusif pour tous. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Après l'attaque terroriste de London (Ontario), nous avons demandé que des mesures soient prises au Canada. Plus précisément, nous avons demandé au gouvernement de mettre sur pied un bureau spécial chargé de lutter contre l'islamophobie. Nous sommes heureux de voir le gouvernement répondre à notre demande et, bien qu'il reste beaucoup à faire, il s'agit d'une étape importante. »

­- Mustafa Farooq, président et chef de la direction du Conseil national des musulmans canadiens

Les faits en bref

Comme le définit la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, l'islamophobie comprend ce qui suit : « racisme, stéréotypes, préjugés, peur ou actes d'hostilité envers des personnes musulmanes ou les adeptes de l'islam en général. En plus de motiver des actes d'intolérance et de profilage racial, l'islamophobie mène à considérer, aux niveaux institutionnel, systémique et sociétal, que les musulmans constituent une menace accrue pour la sécurité. »

Le 22 juillet 2021, le gouvernement du Canada a organisé le Sommet national sur l'islamophobie qui a permis d'identifier des moyens par lesquels le gouvernement fédéral pourrait travailler avec les communautés musulmanes pour mettre en oeuvre des programmes fédéraux de lutte contre le racisme qui ciblent spécifiquement l'islamophobie et les crimes haineux.

Dans le discours du Trône de 2021, le gouvernement a réitéré son engagement à combattre la haine et le racisme, notamment en renouvelant la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme.

En 2021, le gouvernement du Canada a financé 150 projets représentant plus de 6 millions de dollars pour aider les communautés exposées aux crimes haineux par l'entremise du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

En 2021, nous avons ajouté d'autres groupes d'extrémistes violents à caractère idéologique à la liste des entités terroristes du Code criminel.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada a affecté 50 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, à l'élargissement du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme afin d'atteindre les objectifs du gouvernement en la matière. En outre, le gouvernement a élargi le mandat du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Dans le cadre de ses efforts de lutte contre l'islamophobie, le 28 janvier 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention de déclarer le 29 janvier Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie.

