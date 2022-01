AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE IMPORTANTE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À WHITEHORSE





WHITEHORSE, YT, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le territoire du Yukon et la ville de Whitehorse feront une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Brendan Hanley, député du Yukon, l'honorable Ranj Pillai, ministre responsable du Yukon Housing Corporation, Laura Cabott, mairesse de Whitehorse, et Kate Mechan, directrice générale de la Safe at Home Society, pour l'annonce.

Date : Le 31 janvier 2021



Heure : 10 h 00 HAR



Endroit : L'annonce sera diffusée en direct au : https://asquared.tv/cmhc.html

Remarques :

Les représentants des médias pourront aussi participer à la séance de questions et réponses par téléconférence : 1-866-805-7923

ID de conférence : 2893094#

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 28 janvier 2022 à 15:43 et diffusé par :