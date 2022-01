Invitation aux médias: La filière batterie comme modèle de développement durable - RDV stratégique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain





MONTRÉAL, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Dans la foulée des investissements majeurs des gouvernements et des entreprises québécoises pour développer la filière des batteries au lithium et faire du Québec un chef de file mondial de l'électrification des transports, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à son RDV stratégique intitulé La filière batterie comme modèle de développement durable, le lundi 31 janvier de 8 h à 11 h.

Nous discuterons de ce grand chantier de mise en oeuvre d'une chaîne de valeur complète, en compagnie des acteurs qui soutiennent et composent cette chaîne, de l'extraction du minerai à la production et au recyclage des batteries :

L'honorable François- Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie L'honorable Pascale St-Onge , ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

, ministre responsable de l'Agence de développement économique du pour les régions du Québec Pierre?Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Sarah Houde , présidente-directrice générale, Propulsion Québec

, présidente-directrice générale, Propulsion Québec Jean-François Béland, vice-président, Ressources Québec - Investissement Québec

Benoit Couture , président, Recyclage Lithion inc.

, président, Recyclage Lithion inc. Eric Desaulniers , M. Sc., P. Geo., fondateur, président et chef de la direction, Nouveau Monde Graphite

, M. Sc., P. Geo., fondateur, président et chef de la direction, Nouveau Monde Graphite Patrick Gervais , vice-président, Marketing et Communications, Lion Électrique

, vice-président, Marketing et Communications, Lion Électrique Maxime Vidricaire , président-directeur général, StromVolt

L'animation sera assurée par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Lundi 31 janvier 2022



Lieu : En ligne, via Zoom



Heure : De 8 h à 11 h



