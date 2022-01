Le modèle stratégique HAVAL H6 de GWM se vend bien dans le monde entier depuis dix ans





BAODING, Chine, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Selon les données officielles de GWM, les ventes mondiales du modèle HAVAL H6 ont atteint 370 437 unités en 2021, ce qui représente un nouveau jalon pour les performances de vente de l'entreprise.

Le modèle HAVAL H6 s'est classé 7e dans la liste des SUV les plus vendus au monde en 2021 publiée par Focus2Move, une agence d'études de marché de renommée internationale. Il s'agit également du véhicule chinois figurant parmi les dix premiers. En fait, sur le marché chinois, HAVAL H6 est déjà le modèle le plus vendu sur le marché du segment des SUV depuis plus de 100 mois.

En 2021, ce modèle est devenu la 3e génération du HAVAL H6. Basé sur la plateforme L.E.M.O.N., le véhicule amélioré est plus performant sur trois aspects : intelligence, sécurité et puissance.

En termes d'intelligence, la configuration supérieure de ce modèle peut réaliser un stationnement automatique dans divers scénarios. Les utilisateurs n'ont pas à se soucier du stationnement puisque la voiture peut se garer automatiquement dans toutes les directions. Sur certains marchés, le hayon électrique dispose également d'une fonction de mémorisation de la position qui permet une ouverture à distance, facilitant ainsi la prise et la pose des affaires quotidiennes par les utilisateurs.

Cette configuration intelligente rend également le modèle HAVAL H6 de 3e génération plus sûr à conduire. Le dernier système ESP installé sur le modèle est conçu pour faciliter les fortes pentes et empêcher les tonneaux dans une certaine mesure, ce qui permet à la voiture de rester relativement stable même sur la neige et les routes glissantes. En outre, le HAVAL H6 de 3e génération est doté d'images panoramiques HD 360, ce qui permet aux conducteurs d'avoir une vue d'ensemble des alentours de la voiture grâce à des caméras de quatre mégapixels et d'assurer leur sécurité.

Sur le marché mondial, le HAVAL H6 de 3e génération est disponible en version à essence ou hybride, offrant ainsi différentes expériences de performance aux utilisateurs du monde entier. La première est équipée d'un moteur 2.0GDIT et d'une transmission humide 7DCT de 2e génération, qui peut atteindre une puissance maximale de 150 kW et un couple maximal de 320N-m, avec plus de puissance, une réponse plus rapide et une consommation de carburant plus faible. La version hybride, qui est proposée avec le système 1.5T PHEV ou HEV, améliore la consommation de carburant tout en étant plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

Actuellement, le HAVAL H6 a été vendu dans plus de 50 pays et régions du monde, notamment en Afrique du Sud, au Chili, en Australie, en Arabie Saoudite, en Russie et en Thaïlande. Le modèle a été bien accueilli, en particulier la version améliorée de la 3e génération du HAVAL H6 qui a été très appréciée par les médias officiels. Le média australien Carsales l'a considérée comme « la meilleure voiture chinoise en Australie à ce jour ». Gabo Baeza, journaliste du média chilien Rutamotor, estime que cette voiture a fait un grand bond en avant en matière de technologie intelligente et de design général, et qu'elle est plus compétitive que les autres marques.

Après 10 ans de ventes depuis son lancement, le HAVAL H6 a gagné la faveur de plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Le modèle occupera progressivement la première place sur le marché mondial des SUV et accélérera la mondialisation de GWM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735948/3rd_Gen_HAVAL_H6.jpg

