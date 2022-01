Le ministre Wilkinson fait le point sur l'initiative canadienne Maisons plus vertes et sur le recrutement de conseillers en efficacité énergétique au Manitoba





OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

En aidant les gens à rendre leur maison plus écoénergétique, nous luttons contre les changements climatiques et créons de bons emplois, en plus d'aider les propriétaires à économiser sur leurs factures d'énergie mensuelles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes en mai 2021 afin d'aider jusqu'à 700 000 propriétaires canadiens à effectuer des rénovations écoénergétiques dans leur maison.

Les conseillers en efficacité énergétique sont l'épine dorsale de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Pour que les rénovations améliorent l'efficacité énergétique d'une maison et que les propriétaires soient bien informés de leurs options de rénovation, un conseiller en efficacité énergétique doit réaliser une évaluation ÉnerGuide avant et après les rénovations. L'immense popularité de l'initiative - plus de 180 000 propriétaires ont présenté une demande en quelques mois seulement - a grandement fait augmenter la demande de nouveaux conseillers en efficacité énergétique.

C'est pourquoi le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 903 000 $ à la Manitoba Environmental Industries Association (MEIA). Ces fonds, fournis dans le cadre d'un appel de propositions doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars visant à former jusqu'à 2 000 conseillers en efficacité énergétique de plus, faciliteront le recrutement et la formation de 90 nouveaux conseillers au Manitoba.

Le ministre Wilkinson a également publié la déclaration suivante pour faire le point sur l'initiative Maisons plus vertes :

« La Subvention canadienne pour des maisons plus vertes s'avère extrêmement populaire, et j'en suis très heureux. L'initiative aide les gens de toutes les régions du pays à rénover leurs maisons, tout en créant de bons emplois pour les Canadiens. Cela montre encore une fois qu'investir dans l'action climatique permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de rendre la vie plus abordable et de créer des emplois dans la classe moyenne.

« Cette popularité a causé au départ des retards dans le traitement des demandes. Je tiens à remercier tous les demandeurs pour leur patience et leur contribution à la mise en place de solutions carboneutres, et je suis heureux d'annoncer que les retards accumulés dans le processus de l'initiative ont été résorbés ou sont en voie de l'être.

« Ressources naturelles Canada (RNCan) continue de mettre en place diverses mesures, dont la simplification des procédures et l'embauche d'employés supplémentaires, afin de réduire les temps d'attente et de rétablir les normes de service. Le personnel de RNCan s'efforce d'améliorer la mise en oeuvre du programme, en veillant tout particulièrement à :

traiter les demandes plus rapidement accélérer le versement des subventions recruter plus de conseillers en efficacité énergétique faciliter la prise de contact avec un conseiller (y compris piloter des évaluations à distance)

« Grâce aux mesures que nous mettons en place pour recruter et former des conseillers ainsi que pour améliorer l'accès aux évaluations, nous estimons que les Canadiens seront bientôt en mesure d'obtenir l'évaluation requise avant les rénovations dans un délai conforme à la norme de service, soit trois mois.

« En décembre 2021, un arriéré de 70 000 demandes avait été résorbé, et les nouveaux demandeurs peuvent maintenant s'attendre à recevoir une réponse de RNCan dans un délai de quatre semaines. En outre, depuis le lancement de l'initiative, RNCan a agréé 185 nouveaux conseillers en efficacité énergétique, qui se sont joints au millier d'autres conseillers qui s'affairent déjà à réaliser des évaluations ÉnerGuide pour des propriétaires.

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement de ces progrès. Il s'agit du cinquième projet issu de notre appel de propositions (sur un total de 18 projets prévus) qui vise à former plus de conseillers. Il permettra à la MEIA d'offrir un programme permanent de formation en présentiel et en virtuel pour les conseillers en efficacité énergétique afin de préparer des candidats issus de toute la population, y compris de groupes sous-représentés, à obtenir leur agrément de conseiller ou de conseillère en efficacité énergétique.

« Ces nouveaux conseillers saisissent l'une des nombreuses possibilités offertes par la transition vers une économie carboneutre tout en aidant les propriétaires canadiens à rendre leurs maisons plus écoénergétiques. D'autres projets de recrutement et de formation de conseillers en efficacité énergétique seront annoncés dans les semaines et les mois à venir.

« Par ces investissements et initiatives, nous voulons non seulement assurer une mise en oeuvre efficace de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, mais aussi stimuler la croissance de l'industrie du conseil en efficacité énergétique au Canada. Il est indispensable de rénover le parc immobilier afin d'édifier une économie carboneutre d'ici 2050, et les conseillers en efficacité énergétique ont un rôle fondamental à jouer dans ce processus. La demande pour ces conseillers augmentera dans les années et les décennies à venir; voilà donc une occasion pour des Canadiennes et des Canadiens de se bâtir des carrières stables, payantes, au sein d'un effectif en croissance qui nous aidera à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Je me ferai un plaisir de travailler avec les responsables de ce programme pour que tout se passe rondement avec la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes dans les mois et les années à venir. Encore une fois, je tiens à remercier la population canadienne pour son empressement à adhérer à des solutions carboneutres et à lutter contre les changements climatiques. »

Citation

« Ce programme de formation de conseillers en efficacité énergétique représente beaucoup pour notre association, pour le Manitoba et pour tous ceux et celles qui veulent faire carrière dans l'évaluation énergétique, à l'heure où de plus en plus de propriétaires de maisons et d'entreprises veulent améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Preuve du succès du mandat de perfectionnement de la main-d'oeuvre confié à la MEIA par le Programme de conseils sectoriels du Manitoba, ce nouveau programme n'aurait pas été possible sans le soutien de divers alliés, dont RRC Polytech et Efficacité Manitoba. Grâce à l'aide financière de RNCan, nous pourrons aider à payer les frais d'inscription et cibler le recrutement des groupes qui sont traditionnellement sous-représentés dans la profession. »

Jack Winram

Directeur général, Manitoba Environmental Industries Association

Quelques faits

Pour s'inscrire, les propriétaires doivent présenter une demande dans le portail de Maisons plus vertes de Ressources naturelles Canada pour d'abord vérifier leur admissibilité, puis être mis en contact avec un conseiller en efficacité énergétique, avec qui ils rempliront un dossier d'évaluation qui est requis avant les rénovations. Il s'agit d'une étape cruciale où les propriétaires sont informés des options de rénovation qui conviennent le mieux à leur situation particulière.

Une fois le projet de rénovation terminé, l'évaluation requise après les rénovations est effectuée, et Ressources naturelles Canada procède au versement de la subvention au bénéficiaire.

À ce jour, plus de 132 400 demandes ont été présentées directement dans le cadre de l'initiative, et 50 000 propriétaires de plus se sont inscrits par l'intermédiaire de programmes partenaires au Québec et en Nouvelle-Écosse , lesquels sont mis en oeuvre conjointement avec le gouvernement de ces provinces. L'initiative Maisons plus vertes a ainsi reçu, en seulement sept mois d'existence, des demandes représentant plus de 25 % des subventions prévues.

et en , lesquels sont mis en oeuvre conjointement avec le gouvernement de ces provinces. L'initiative Maisons plus vertes a ainsi reçu, en seulement sept mois d'existence, des demandes représentant plus de 25 % des subventions prévues. Comme les bâtiments - y compris les maisons - représentent 18 % des émissions de gaz à effet de serre du Canada, des initiatives comme celle-ci aideront considérablement le gouvernement à honorer son engagement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en créant des emplois durables dans toutes les régions du pays.

L'initiative Maisons plus vertes réduira annuellement les émissions de 1,5 mégatonne d'ici 2027 et devrait créer plus de 110 000 emplois directs et indirects au pays, qui s'inscriront dans le prolongement des quelque 436 000 emplois directs que comptait le secteur de l'efficacité énergétique en 2018.

Le gouvernement fédéral a financé la création du carrefour DécouvrezEE - un portail en ligne destiné à aider les Canadiens à se joindre au secteur de l'efficacité énergétique et à devenir des conseillers en efficacité énergétique. Le carrefour est conçu et exploité en partenariat avec Efficacité énergétique Canada.

Dans le cadre de son projet de recrutement de conseillers en efficacité énergétique, la MEIA offrira aussi de la formation pratique et des possibilités de mentorat à d'éventuels conseillers et à ceux nouvellement inscrits. Le programme sera offert en collaboration avec prairieHOUSE Performance, RRC Polytech, Efficiency Manitoba , le Manitoba Construction Sector Council, la Manitoba Home Builders' Association et Sustainable Building Manitoba. Comme premier résultat attendu, jusqu'à 90 nouveaux conseillers seront formés à l'échelle de la province.

Liens pertinents

