Le Canada et la FCM investissent dans une gestion des actifs améliorée dans les collectivités du Manitoba





OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux de traitement des eaux usées, une bonne gestion des actifs est essentielle pour bâtir des collectivités plus fortes. Les municipalités de toutes tailles ont besoin d'outils et de ressources pour prendre des décisions fondées sur des preuves qui appuient la gestion à long terme des actifs et permettent d'offrir à tous les Canadiens un avenir plus sain, plus sûr et plus prospère.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 1,18 million de dollars dans 26 collectivités du Manitoba dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), administré par la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Alors que le Canada se dirige vers une reprise solide, ces projets aideront les collectivités à prendre des décisions fondées sur des données en ce qui concerne les infrastructures clés, ainsi qu'à assurer le rendement à long terme des infrastructures.

Avec le financement du PGAM :

La municipalité rurale de Rosser , la Ville de Teulon , la Ville de Stonewall et la municipalité rurale de Rockwood embaucheront une personne-ressource régionale pour accroître la capacité de gestion des actifs au sein de leur administration. Parallèlement, chaque municipalité accroîtra ses capacités grâce à la formation, à l'amélioration de l'information sur les registres de données, au système d'information géographique (SIG) et à l'amélioration des logiciels, des enquêtes sur le service à la clientèle et de l'analyse des risques..

permettra de mieux comprendre les risques d'inondation et de sécheresse auxquels sont exposés les actifs municipaux grâce à une étude approfondie des ponceaux et du réseau d'écoulement des eaux dans toute la municipalité rurale. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de collaboration avec les visant à réduire les risques d'inondation et de sécheresse dans trois bassins versants. La municipalité rurale d'Argyle élaborera une politique, une stratégie et un plan de gestion des actifs qui fourniront des données sur les principaux actifs appartenant à la municipalité. Ces renseignements guideront les décisions financières à long terme, ce qui conduira à une plus grande sécurité financière pour l'organisation.

Consultez le document d'information pour en savoir plus sur les 26 projets.

Citations

« Nos partenaires municipaux gèrent des éléments d'infrastructure essentiels et complexes. Grâce au Programme de gestion des actifs municipaux, notre gouvernement s'assure qu'ils disposent des outils nécessaires pour obtenir une image précise de l'état de ces actifs. Notre gouvernement continuera d'investir dans des solutions axées sur les données au Manitoba et partout au pays afin d'assurer une saine gestion des infrastructures municipales. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit dans des projets de gestion des actifs d'infrastructure qui aideront les collectivités du Manitoba à faire croître leur économie et à améliorer leur qualité de vie. Le financement accordé dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux aidera les collectivités à gérer les infrastructures municipales et à prendre de meilleures décisions en matière d'investissements, fondées sur des données fiables, qui les aideront à façonner leur avenir. »

L'honorable Daniel Vandal, député de Saint-Boniface - Saint-Vital, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Partout à travers le pays, les collectivités de toutes tailles se préparent à la vie après la pandémie. Elles s'efforcent d'améliorer leurs infrastructures et leurs actifs naturels afin de pouvoir continuer à offrir des services durables et fiables pour améliorer la qualité de vie des résidents. En veillant à ce que les gouvernements de proximité disposent des bons outils pour prendre des décisions judicieuses en matière de gestion des actifs, nous pouvons contribuer à la reprise économique du Canada. »

Joanne Vanderheyden, présidente, Fédération canadienne des municipalités

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour 26 nouvelles initiatives de gestion des actifs dans des collectivités du Manitoba , pour un montant total de 1 187 700 $.

et la Fédération canadienne des municipalités annoncent un soutien pour 26 nouvelles initiatives de gestion des actifs dans des collectivités du , pour un montant total de 1 187 700 $. Le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer les décisions d'investissement dans les infrastructures en se basant sur des données fiables et des pratiques de gestion des actifs solides.

Le PGAM offre une formation en gestion des actifs, un financement et un partage de l'information pour permettre aux municipalités d'avoir accès aux données nécessaires à une planification efficace.

Le programme de 110 millions de dollars, financé par le gouvernement du Canada et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux.

et exécuté par la Fédération canadienne des municipalités, a permis d'investir dans plus de 1 063 projets de gestion des actifs municipaux. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 1,1 milliards de dollars dans plus de 260 projets d'infrastructure au Manitoba .

, le gouvernement du a investi plus de 1,1 milliards de dollars dans plus de 260 projets d'infrastructure au . Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

