Le gouvernement du Canada fait le point sur les mesures à la frontière canadienne

OTTAWA, ON, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada adopte une approche responsable et prudente à la frontière pour aider à protéger les Canadiens contre la pandémie de COVID-19. Alors que la pandémie continue d'évoluer, tant au pays qu'à l'étranger, le gouvernement du Canada surveillera de près la situation et modifiera les mesures à la frontière, au besoin, afin d'assurer la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait le point sur les mesures en place à la frontière. Il :

Lève, à compter du 28 janvier 2022, les exigences modifiées relatives aux tests de dépistage avant le départ pour les voyageurs arrivant au Canada par un vol direct ou indirect depuis l'Inde ou le Maroc. Les voyageurs arrivant de ces pays n'auront plus à présenter un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 valide avant leur départ d'un pays tiers. Tous les voyageurs qui entrent au Canada doivent désormais se conformer aux mêmes exigences relatives aux tests de dépistage avant l'entrée, quel que soit leur pays de départ.

« La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est toujours au premier plan de toute décision prise par notre gouvernement dans la lutte contre la COVID-19 et ses variants. Nous continuons de collaborer avec les exploitants aériens. Le travail acharné de ces derniers pour mettre en oeuvre les changements continus apportés aux exigences en matière de transport aérien a grandement contribué à la sûreté et à la sécurité des Canadiens et de notre réseau de transport. Nous continuons de surveiller de près la situation épidémiologique au Canada et à l'étranger, et nos fonctionnaires et nos experts continuent d'évaluer les mesures en place et de recommander les ajustements nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité des Canadiens et de notre réseau de transport. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les mesures frontalières demeurent un élément important de la réponse du Canada à la pandémie de COVID-19 et permettent de protéger la santé et la sécurité de l'ensemble de la population canadienne. Comme tous les autres éléments de l'intervention du gouvernement du Canada contre la COVID-19, les mesures frontalières sont fondées sur les données accessibles, les preuves scientifiques et la surveillance de la situation épidémiologique au Canada et à l'échelle internationale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La sûreté et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue de notre gouvernement. Alors que nous luttons contre cette vague de la pandémie, nous maintenons en place nos politiques mesurées et responsables à la frontière. Nous continuerons à prendre des mesures décisives pour sécuriser nos frontières et protéger nos communautés, parce que c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent. »

L'honorable Marco E. L. Mendicino

Ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continue d'exiger que tous les voyageurs, à moins qu'ils n'en soient expressément exemptés, présentent un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le départ prévu de leur vol vers le Canada ou leur arrivée à une frontière terrestre, ou un résultat positif à un test de dépistage moléculaire effectué dans les 10 à 180 jours avant leur départ prévu vers le Canada .

Comme les voyageurs qui arrivent au Canada par avion peuvent être tenus de subir un test de dépistage de la COVID-19 avant de quitter l'aéroport, il leur est fortement recommandé de s'inscrire, avant leur voyage, auprès d'un fournisseur de tests. L'inscription préalable permettra de réduire l'affluence dans les aéroports et le temps de traitement des voyageurs dans les zones achalandées. L'inscription à l'arrivée prend environ 15 minutes, tandis que le test lui-même prend de 2 à 4 minutes pour les voyageurs qui se sont inscrits à l'avance. Le fait de s'inscrire à l'avance n'a aucune incidence sur la sélection des voyageurs devant subir un test.

Le gouvernement du Canada continue de conseiller aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays pour le moment.

Tous les voyageurs, quelle que soit la durée de leur séjour à l'étranger, sont toujours tenus de soumettre les renseignements exigés au moyen de l'application ArriveCAN (application mobile gratuite ou site Web), y compris une preuve de vaccination en anglais ou en français et un plan de quarantaine avant d'arriver au Canada.

Les voyageurs doivent vérifier s'ils sont autorisés à entrer au Canada et s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée avant de se diriger vers la frontière. De plus, il est possible que certaines provinces et certains territoires aient leurs propres restrictions à l'entrée. Vérifiez et respectez à la fois les restrictions et exigences fédérales, provinciales ou territoriales avant de voyager au Canada.

Tous les voyageurs autorisés à entrer au Canada doivent obligatoirement effectuer un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 avant le départ, à moins d'en être exemptés. Les tests antigéniques ne sont pas acceptés.

