Lancement du nouveau marché des jeux sur Internet de l'Ontario le 4 avril 2022

TORONTO, 28 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeux en ligne Ontario, une filiale de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), travaille avec le gouvernement de l'Ontario et la CAJO pour établir un nouveau marché des jeux sur Internet qui contribuera à protéger les consommateurs et à leur offrir un plus grand choix.

Dès le 4 avril, les exploitants de jeux privés qui sont inscrits auprès de la CAJO et qui ont signé une entente d'exploitation avec Jeux en ligne Ontario pourront offrir leurs jeux en Ontario. Les entreprises exploiteront leurs sites de jeu sur le marché au nom de la Province conformément à leur entente.

« Nous garantissons aux consommateurs que les entreprises qui intégreront le nouveau marché de l'Ontario respectent des normes rigoureuses en matière d'intégrité des jeux et des exploitants, d'équité, de protection des joueurs et de responsabilité sociale, ce qui permettra aux joueurs de jouer en toute confiance, affirme Martha Otton, directrice générale de Jeux en ligne Ontario. L'interdiction d'accès aux personnes mineures, le respect des lois applicables, y compris des règles et règlements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et la prise de mesures pour favoriser le jeu responsable ne sont que quelques exemples de ce à quoi peuvent s'attendre les consommateurs sur le nouveau marché à partir du 4 avril. »

« Aujourd'hui, la majorité des Ontariennes et Ontariens qui jouent à des jeux sur Internet le font sur des sites Web qui ne sont pas gérés par la Province, ajoute Mme Otton. Le nouveau marché des jeux sur Internet offrira un meilleur choix de divertissement aux consommateurs, favorisera le respect de la légalité et générera des revenus qui pourront servir à financer des programmes et des services dont tout le monde pourra bénéficier. »

Jeux en ligne Ontario est une filiale de la CAJO qui, au nom du gouvernement de l'Ontario, mène et gère les jeux sur Internet lorsqu'ils sont fournis par l'intermédiaire d'exploitants privés.

Le nouveau marché des jeux sur Internet sera lancé le 4 avril 2022.

Les exploitants qui souhaitent participer au marché des jeux sur Internet de l'Ontario doivent d'abord s'inscrire auprès de l'organisme ontarien de réglementation des jeux, à savoir la CAJO, puis conclure une entente d'exploitation avec Jeux en ligne Ontario.





