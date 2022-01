China Matters présente « l'efficacité de Zhongshan »





PÉKIN, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Qu'est-ce que « l'efficacité de Zhongshan » ? Dans la ville de Zhongshan, dans la province du Guangdong, le changement de représentant légal sur une licence commerciale ne prend que cinq minutes. Il ne faut que 10 minutes au gouvernement pour résoudre les problèmes des entreprises lors d'un petit-déjeuner de travail. 15 minutes sont suffisantes pour qu'une entreprise obtienne toutes les licences nécessaires à la construction.

Zhongshan, connue historiquement sous le nom de Xiangshan, est la ville natale du Dr Sun Yat-sen. Elle est située sur la côte sud de la Chine, à environ une heure de bateau de Hong Kong.

Zhongshan est également considérée comme un « foyer pour les Chinois d'outre-mer ». Dans le passé, de nombreux habitants de Zhongshan se rendaient à l'étranger pour gagner leur vie. Après l'ouverture de la Chine, ces expatriés ont été les premiers à investir dans leur ville natale, ce qui a favorisé le développement économique rapide de Zhongshan.

Zhongshan est l'une des premières villes de Chine à introduire massivement des investissements étrangers, d'où son économie orientée vers l'exportation. En améliorant sans cesse la qualité des services publics et en accélérant la réforme du système d'approbation administrative, Zhongshan crée un environnement commercial de premier ordre. Le gouvernement municipal gère désormais les demandes et les problèmes des entreprises avec une efficacité évidente. Zhongshan est d'ailleurs la ville natale de Su Bingtian, « l'homme volant d'Asie » !

La vidéo d'animation Why not Start a Business in Zhongshan (Pourquoi ne pas créer une entreprise à Zhongshan ?), produite par l'équipe d'animation de China Matters, met l'accent sur « l'efficacité de Zhongshan » tout en montrant la sincérité de la ville dans sa démarche visant à attirer les investissements grâce à un environnement commercial favorable.

