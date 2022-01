« True Stories of Investing » ? flatexDEGIRO stimule les compétences financières grâce à un documentaire de qualité





Dans « True Stories of Investing », flatexDEGIRO AG (WKN : FTG111, ISIN : DE000FTG1111, symbole boursier : FTK.GR), la plateforme de courtage en ligne pour particuliers à la croissance la plus rapide et la plus forte d'Europe, collabore avec un réalisateur de documentaires primé, New Amsterdam et Discovery pour démystifier les investissements. Le documentaire sera diffusé pour la première fois sur les chaînes Discovery de plusieurs pays d'Europe dès ce week-end et sera riche d'enseignements importants et d'informations que tout investisseur particulier devrait connaître. Pendant quatre épisodes, des journalistes, professeurs, comportementalistes et investisseurs comportementaux de renom remettront en question certaines des idées les plus fausses sur les investissements en se penchant sur des faits historiques et les mécanismes à l'oeuvre.

Frank Niehage, PDG de flatexDEGIRO : « Notre mission est de rendre les marchés des capitaux aux particuliers et de leur permettre d'investir de manière durable et autonome. En tant que principal courtier en ligne européen, nous nous sentons investis de la mission suivante : rendre le courtage plus simple, plus informé et plus sécurisé pour nos clients. Grâce à ce documentaire d'un nouveau type, nous allons encore plus loin dans la formation financière. Nous sommes très fiers d'être le premier courtier en ligne à collaborer avec New Amsterdam et Discovery sur ce thème important et de faire partie de cette formidable production à visée pédagogique. »

Muhamad Chahrour, directeur financier de flatexDEGIRO et PDG de DEGIRO : « En 2021, nous avons optimisé notre structure tarifaire, y compris celle des fonds cotés en bourse et des négociations de titres sans commission sur différents marchés, nous avons considérablement élargi notre offre de produits et nous avons investi massivement dans l'IT pour garantir une stabilité et une sécurité maximales sur nos plateformes. En plus de miser fortement sur le marketing éducationnel, nous proposons cette combinaison inédite de plateformes, de produits et de prix performants qui devrait encourager 250 millions de personnes à investir de manière adaptée et durable en Europe. »

Le réalisateur primé Lyangelo Vasquez nous plonge dans le monde des investissements. Le documentaire explique la différence entre les investissements actifs et passifs, une exploration qui commence par le pari amical lancé par Warren Buffett à un gestionnaire de fonds actif, prouvant que les stratégies d'investissement « ennuyeuses » pouvaient en définitive s'avérer aussi payantes que les autres à long terme.

Le documentaire montre également comment répartir le risque sur divers secteurs, dans diverses régions et dans le temps, et donne la parole aux influents investisseurs que sont Mark van Baal et l'ancien champion de F1 Nico Rosberg, qui précisent pourquoi investir peut en fait contribuer à l'avènement d'un monde meilleur.

Tout au long du documentaire, des scientifiques pionniers de la finance comportementale comme Hersh Shefrin (professeur à l'université de Santa Clara University et auteur du populaire ouvrage « Beyond Greed and Fear ») et Wendy De La Rosa (oratrice TED et titulaire d'un doctorat de l'université de Stanford) expliquent pourquoi investir nécessite une discipline mentale pour ne pas se laisser piéger par notre propre psychologie et par le syndrome « FOMO » (Fear Of Missing Out, la peur de rater quelque chose), par nos biais cognitifs, nos biais de confirmation et nos biais d'extrapolation. Ceux-ci peuvent induire des mécanismes qui éloignent les marchés de leurs valeurs fondamentales, créent des bulles spéculatives et engendrent des krachs boursiers, comme en témoigne le journaliste de la BBC Rory Cellan-Jones.

