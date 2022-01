CGTN : Le Chine se prépare à un nouveau chapitre dans le contexte des célébrations du Nouvel An lunaire





BEIJING, 28 janvier 2022 /CNW/ - Le Nouvel An chinois, aussi appelé Nouvel An lunaire, est la plus importante fête chinoise axée sur les réunions de famille. C'est un peu comme la combinaison de Noël et du Nouvel An en Occident.

Cette année, le Nouvel An chinois aura lieu le 1er février. Des mets appétissants aux vêtements neufs, en passant par les décorations et les divertissements, les familles chinoises célèbrent le Nouvel An en espérant un nouveau départ et une année sous le signe de la chance.

Le président chinois Xi Jinping s'est joint aux habitants de la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, où il a commencé sa visite mercredi, quelques jours avant le Nouvel An chinois.

Depuis dix ans maintenant, le président chinois a instauré une tradition qui consiste à rendre visite aux gens de différentes régions de la Chine, afin de leur offrir ses cordiales salutations et ses meilleurs voeux.

« Je suis rassuré. »

Bravant la neige, Xi Jinping s'est rendu mercredi dans le village de Fengnanyuan à Huozhou, afin de rendre visite aux personnes touchées par les inondations de l'an dernier, qui ont perturbé la vie de 1,76 million d'habitants du Shanxi.

« Si je suis ici aujourd'hui, c'est d'abord parce que je me soucie des gens dont la vie et le travail ont été bouleversés par la catastrophe de l'an dernier », a déclaré le président chinois aux villageois.

Après avoir inspecté le processus de reconstruction post-catastrophe et les travaux locaux visant à restaurer l'agriculture et à garantir que la population puisse se chauffer en hiver, Xi Jinping a déclaré : « Je suis rassuré. »

Lors de ses visites antérieures précédant le Nouvel An chinois, le président chinois a pris le temps de s'asseoir avec des résidents et de les écouter parler de leurs préoccupations, puis il s'est joint à eux dans le cadre de préparations aux festivités, notamment la confection de gâteaux de riz gluant et de pâte à frire, et le contrecollage de papier découpé chinois.

Les voyages de Xi Jinping illustrent son approche « humaine » et permettent de démontrer à ces résidents de régions rurales qu'ils n'ont pas été oubliés, tout en leur donnant l'espoir qu'ils pourront améliorer leur situation au cours des prochaines années.

La revitalisation rurale bat son plein

Mercredi après-midi, lors de sa visite d'inspection du village de Duancun, dans le district de Fenxi, le président chinois a invité à redoubler d'efforts pour consolider les acquis en matière de réduction de la pauvreté en faisant la promotion de la revitalisation rurale, un élément indispensable de la démarche de modernisation du pays.

Il a expliqué à un groupe de villageois que la modernisation des zones rurales aura bel et bien lieu, et que l'avenir des résidents s'annonce très prometteur.

En février 2021, la Chine a officiellement déclaré qu'elle avait éradiqué la pauvreté absolue, réalisant ainsi un souhait de longue date du peuple chinois en leur donnant accès à suffisamment de nourriture et de vêtements, ainsi qu'à un logement confortable.

Depuis, la Chine s'emploie à favoriser les industries rurales, à promouvoir l'utilisation de technologies agricoles et à développer de superbes espaces naturels.

Selon le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, un total de 50 zones industrielles agricoles modernes, 50 grappes industrielles dotées de qualités uniques et 298 villes misant sur une industrie agricole vigoureuse ont été créées dans l'ensemble du pays en 2021.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-FRn6YcGZ6Y

SOURCE CGTN

Communiqué envoyé le 28 janvier 2022 à 10:56 et diffusé par :