Siemens Mobilité modernisera la flotte de trains montréalaise exo avec des locomotives plus écologiques





Siemens Mobilité s'est vu octroyer un contrat par exo à Montréal pour la conception, la fabrication et la mise en service de 10 locomotives Charger, une solution écologique de premier plan qui respecte la réglementation stricte du groupe 4 en matière d'émissions de carbone. Il s'agit de la deuxième commande de locomotives Charger de Siemens Mobilité Canada, dans le cadre de laquelle les anciennes locomotives de la flotte exo seront remplacées par des locomotives modernes, plus économes en carburant et plus écologiques. Les locomotives Charger fourniront également à exo une flotte plus silencieuse et plus fiable qui permettra d'augmenter la disponibilité du service, en plus d'améliorer l'expérience des voyageurs. Outre le contrat de fabrication, le contrat comprend une option pour une entente de fourniture de pièces de rechange.

« Nous sommes ravis de nous associer à exo et sommes impatients de travailler avec lui pour moderniser sa flotte en y intégrant les plus récentes technologies ferroviaires durables et intelligentes. Nos locomotives de pointe offriront à exo et à ses passagers une option de voyage moins polluante ainsi qu'une expérience de voyage sûre, fiable et agréable », explique Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité Canada. « Cet important projet s'appuie sur notre travail visant à aider les villes canadiennes à moderniser leurs infrastructures de transport en commun afin de répondre à la demande en transport, et ce, d'une manière moderne, sûre et écologique. »

Grâce à une faible consommation de carburant, à la capacité de fonctionner au biodiesel et au respect des normes d'émissions du groupe 4 les plus strictes, la Charger est la locomotive destinée au transport de voyageurs la plus écologique de l'industrie. Elle se distingue des locomotives actuelles du groupe 0 par une réduction de 95 % des matières polluantes et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 89 %. Avec plus de 300 locomotives commandées depuis 2010 et 95 locomotives présentement en service, la locomotive Charger est le chef de file du marché dans sa catégorie.

Siemens Mobilité fournit des solutions à l'industrie canadienne des transports depuis plus de 40 ans, notamment des véhicules légers sur rail à Edmonton et à Calgary, des rames de trains modernes livrées à VIA Rail, l'électrification du système de train léger sur rail de Kitchener-Waterloo, en plus de technologies de signalisation et de contrôle ferroviaire sur la ligne Trillium d'Ottawa. Avec la récente acquisition de RailTerm, Siemens Mobilité Canada a intégré près de 200 employés dans son équipe grandissante. Elle s'ajoute à la présence globale de Siemens au Canada, qui compte 24 bureaux, avec plus de 2 500 employés, dont environ 700 sont établis au Québec.

Pour de plus amples renseignements, visitez : https://www.mobility.siemens.com/ca/fr/entreprise/newsroom/nouvelles/siemens-mobilite-modernisera-la-flotte-de-trains-montrealaise-exo-avec-des-locomotives-plus-ecologiques.html

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Siemens Mobilité, veuillez visiter le site www.siemens.com/mobility

Siemens Mobilité est une entreprise de Siemens AG gérée séparément. En tant que chef de file en matière de solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobilité améliore constamment sa gamme de produits dans ses domaines d'activité de base, soit le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, les systèmes clés en main, et les services connexes. Grâce à la numérisation, Siemens Mobilité permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'accroître de façon durable la valeur tout au long du cycle de vie, d'améliorer l'expérience des voyageurs et de garantir la disponibilité du service. Au cours de l'exercice 2021, qui a pris fin le 30 septembre 2021, Siemens Mobilité a enregistré des revenus de 9,2 milliards d'euros. L'entreprise compte environ 39 500 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.com/mobility.

