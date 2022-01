Un nouveau réseau européen pour l'innovation





L'université St. Pölten USA cofonde le réseau « Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions » (E.I.N.S.)

L'université européenne E³UDRES², coordonnée par l'université des sciences appliquées de St. Pölten, a lancé le réseau « Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions » (E.I.N.S.) (« réseau d'entrepreneuriat et d'innovation pour des régions européennes intelligentes et durables ») en collaboration avec l'UIIN (University Industry Innovation Network).

ST. PÖLTEN, Autriche, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Dans le but de surmonter les défis liés à la crise climatique au moyen de solutions pérennes et d'utiliser au mieux les chances offertes par le changement numérique, des projets d'expansion et de développement de l'Espace européen de l'innovation ont été mis en place. Dans ce contexte, les établissements d'enseignement supérieur sont appelés à jouer un rôle plus important et à coopérer étroitement avec les entreprises et les administrations ainsi qu'avec les citoyens intéressés.

L'idée est que les connaissances issues de l'enseignement et de la recherche peuvent contribuer au développement de nouveaux produits et services commercialisables par la création d'entreprises et d'autres formes de transfert de connaissances. Pour promouvoir l'expansion indispensable des capacités d'innovation des universités, l'Union européenne a lancé une nouvelle initiative soutenue par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT). Avec l'E.I.N.S., St. Pölten UAS mène un des 24 projets pilotes sélectionnés lors du premier appel à projets en 2021.

Utiliser les forces régionales et les réseaux européens

Alors que les capacités mondiales d'innovation sont concentrées dans un petit nombre de centres urbains et que les grandes universités se font concurrence dans les classements axés sur la recherche, l'objectif de l'E.I.N.S. est de poursuivre le développement de « régions européennes intelligentes et durables ».

Pour ce faire, le réseau combine les pouvoirs d'innovation de l'UIIN, qui connait un succès international, et de l'E³UDRES², une alliance entre six universités relativement petites mais agiles, fortement ancrées dans leurs régions respectives.

« Une grande partie de la population européenne vit dans des villes petites ou de taille moyenne et dans les zones rurales. Ces régions contribuent non seulement à la qualité de vie et à l'identité culturelle de l'Europe, mais aussi elles sont aussi porteuses pour les petites et moyennes entreprises qui sont la pierre angulaire de la performance économique européenne. Toutes les institutions de notre alliance contribuent à la promotion de l'innovation dans leur environnement régional. L'échange d'expériences à l'échelle européenne permet de donner de nouvelles impulsions et d'améliorer la qualité », explique Hannes Raffaseder, coordinateur principal de l'E³UDRES² et l'E.I.N.S. et membre du conseil d'administration de l'université St-Pölten UAS.

Une discussion inspirante sur le sujet

Le premier événement public dans le cadre de cette initiative sera une discussion inspirante sur le thème de « l'éducation entrepreneuriale », qui aura lieu le 31 janvier. Selma Prodanovic (vice-présidente de European Business Angel Networks), Hannah Wundsam (directrice générale de Austrian Startups), Diethard Struelens (PDG de artfuse.io) et Jurgis Prieditis (développeur informatique et ancien directeur de l'incubateur d'entreprises de Valmiera) se joindront à un groupe de discussion en ligne avec d'autres experts.

E³UDRES² European University

E³UDRES² Entrepreneurship and Innovation Network for Smart and Sustainable European Regions

