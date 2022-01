Bosheng International Cultural Communication Co., Ltd. a lancé une exposition virtuelle sur les nouveaux développements au Tibet





Dans le sud-ouest de la Chine se trouve le Tibet, une terre magnifique qui a connu de grands changements au cours des 70 dernières années. La companie Bosheng International Cultural Communication Co. Ltd a mis en ligne une exposition virtuelle racontant les changements historiques qu'ont traversé tous les aspects de la société tibétaine.

L'exposition comprend trois parties, à savoir : « L'importance particulière accordée par le Secrétaire général au Tibet» « Les changements historiques au Tibet depuis 70 ans » « Un nouveau Tibet dans la nouvelle ère ».

L'organisateur espère que cette exposition virtuelle vivante fournira une vue d'ensemble informative et approfondie du développement étendu du Tibet et établira un pont de coopération et d'échanges entre le Tibet et le reste du monde.

Cliquez sur le lien ci-dessous afin d'en savoir plus :

http://cloud.newkeerunion.com/xizang/_3d/?language=en

