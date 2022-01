EXO CONTINUE DE MODERNISER SA FLOTTE DE TRAINS PAR L'ACQUISITION DE 10 NOUVELLES LOCOMOTIVES





MONTRÉAL, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Exo annonce l'octroi d'un contrat d'une valeur approximative de 132 millions $ CAN à l'entreprise Siemens Mobilité pour l'acquisition de 10 locomotives Charger qui remplaceront progressivement les locomotives F59PH utilisées présentement sur le réseau d'exo.

Avec l'acquisition de ces locomotives, exo modernisera sa flotte de train et augmentera la fiabilité de son réseau. Les locomotives de type Charger pourront tirer un plus grand nombre de voitures (10 au lieu de 8), ce qui donnera à exo une plus grande marge de manoeuvre pour moduler la longueur des rames et améliorer l'expérience de ses usagers.

Cette acquisition permettra à exo de réduire l'impact environnemental de ses opérations ferroviaires. Les nouvelles locomotives seront moins polluantes que les locomotives actuelles, car elles respectent des normes d'émissions plus récentes et plus sévères.

Rappelons que les locomotives F59PH utilisées présentement sur le réseau d'exo ont été acquises auprès de la société de transport torontoise GO Transit en 2011. Elles étaient en service depuis 1989 à Toronto et ont fait l'objet de plusieurs travaux de rénovation à travers les années. Elles seront remplacées afin de garantir la pérennité du service de trains de banlieue d'exo.

La livraison de la première locomotive est prévue en 2025. Des tests seront ensuite effectués avant la mise en service de la locomotive. Les neuf autres suivront peu de temps après.

Financement

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au financement du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes (PAGTCP).

Citations

« Les trains d'exo assurent annuellement des millions de déplacements. Le train de banlieue fait indéniablement partie de l'équation de la mobilité durable et c'est pourquoi nous continuons d'investir dans le réseau pour construire un réseau de transport en commun fiable et efficace. Par l'acquisition de ces nouvelles locomotives, exo s'assure d'offrir un service fiable et agréable à sa clientèle, contribuant ainsi à l'utilisation du transport collectif et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Améliorer le transport collectif dans la grande région de Montréal a toujours fait partie de nos priorités. C'est pourquoi je suis fière que notre gouvernement soutienne l'acquisition de nouvelles locomotives qui permettra de moderniser le réseau de trains qui relient la banlieue de Montréal à la ville-centre. C'est un élément essentiel du transport collectif dans la région métropolitaine. », a ajouté Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Nous sommes ravis de nous associer à exo et sommes impatients de travailler avec lui pour moderniser sa flotte en y intégrant les plus récentes technologies ferroviaires durables et intelligentes. Nos locomotives de pointe offriront à exo et à ses passagers une option de voyage durable ainsi qu'une expérience de voyage sûre, fiable et agréable », explique Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité au Canada. « Cet important projet s'appuie sur notre travail visant à aider les villes canadiennes à moderniser leurs infrastructures de transport en commun afin de répondre à la demande croissante de transport, et ce, d'une manière moderne, sûre et durable. »

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Communiqué envoyé le 28 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :