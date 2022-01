Les choix de cannabis artisanal deviennent plus nombreux au Québec grâce à une entreprise familiale





Le collectif de marques provincial DLYS par ROSE ScienceVie conclut un nouveau partenariat avec le producteur local AMDJ-canna

HUNTINGDON, QC, le 28 janv. 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie Inc. («?ROSE?»), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec le microproducteur AMDJ-canna. Cette entente permet aux produits de l'entreprise familiale de l'Abitibi d'être commercialisés sous la marque DLYS, exclusive au Québec - un collectif provincial de producteurs de cannabis artisanal élaboré par ROSE.

Ce nouveau partenariat porte à cinq le nombre de producteurs de cannabis locaux qui, en moins d'un an, ont rejoint les points de vente au Québec sous la bannière DLYS.

«?C'est incroyable ce qui se passe dans cette province?», a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. «?Nous travaillons tous pour la même raison : un cannabis meilleur et plus responsable pour les Québécois et les Québécoises, fabriqué et distribué chez nous. Grâce aux efforts et à la qualité d'AMDJ, et à la passion de sa famille, c'est exactement ce qui se produit. Nous pouvons tous y trouver un certain sentiment de satisfaction.?»

AMDJ est exploité en intérieur et géré à partir d'Amos, en Abitibi. Le président, Alain Blanchette, et le directeur des opérations, Dave Blanchette, affirment qu'ils font sans cesse évoluer leurs techniques de culture afin d'augmenter les taux de cannabinoïdes et la qualité des produits, combinant le taillage mécanique et à la main ainsi que l'utilisation de nutriments haut de gamme.

«?C'est un grand moment pour notre entreprise, notre famille, notre équipe, et surtout notre premier produit sous la marque DLYS. Le fait d'être offert aux Québécois et Québécoise dans toute la province représente une étape importante dans la jeune histoire de notre entreprise?», a déclaré Alain Blanchette, président de AMDJ-canna. «?Depuis le début, nous nous sommes consacrés à la réalisation de cet objectif. Toute l'équipe de DLYS a cru en nous, et nous savons que les Québécois en feront autant. C'est une grande source de fierté pour nous, qui se reflète incontestablement dans notre travail.?»

DLYS Abitibi lance sa première variété «?Girl Scout Cookies?», un produit riche en trichomes et en arômes doux et terreux. Ses niveaux de THC sont connus pour atteindre plus de 20 %.

À propos de ROSE ScienceVie Inc.

Sous la filiale canadienne en propriété exclusive Pure Sunfarms, ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site roselifescience.ca.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie Inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de AMDJ-canna

AMDJ-canna Inc. est une entreprise familiale de microproduction de cannabis en intérieur située à Amos, en Abitibi. Ses produits locaux sont reconnus pour leur haute qualité et la mission de l'entreprise est de faire progresser de manière continue la fabrication du cannabis artisanal dans sa province d'origine, le Québec.

