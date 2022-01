BMO promeut l'éducation, le pouvoir d'agir et le talent technologique : Lancement d'un programme révolutionnaire de requalification à l'infonuagique destiné aux étudiants autochtones





Vingt-deux étudiants autochtones recrutés dans l'ensemble du Canada participent au programme re/Start d'Amazon Web Services, qui est mis en oeuvre par PLATO et commandité par BMO

Cette collaboration innovante permettra aux étudiants autochtones d'acquérir des compétences mettant le numérique au premier plan et axées sur l'avenir dans le secteur en pleine croissance de l'infonuagique

MONTRÉAL, le 28 janv. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier s'est associé à PLATO, la seule entreprise de services et de formation en technologies de l'information dirigée par des Autochtones et dotée d'employés autochtones au Canada, pour offrir le programme re/Start d'Amazon Web Services (AWS re/Start) de manière virtuelle aux étudiants autochtones du Canada. Vingt-deux étudiants, dont certains sont issus de communautés isolées, ont commencé une formation intensive de 12 semaines en infonuagique, qui sera suivie d'un stage de six mois à BMO pour acquérir et appliquer ces compétences en cours d'emploi, et bénéficier de possibilités d'emplois à temps plein.

« Nous sommes emballés de lancer ce programme, qui est fondé sur le solide partenariat entre BMO, PLATO et AWS, a déclaré Kona Goulet, chef, Équité et inclusion des Autochtones, à BMO. Il crée des occasions, pour les Autochtones de communautés de partout au Canada, de développer des compétences axées sur le numérique et l'avenir. Cette initiative incarne la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et notre engagement à abattre les obstacles en faisant progresser l'éducation, l'emploi et l'autonomie économique dans les communautés autochtones. Et c'est aussi une des façons dont nous vivons notre engagement, en tant que partenaire fondateur de l'Alliance SkillsLink du Forum économique mondial. »

« L'expansion numérique est une priorité stratégique pour BMO et nous mettons l'accent sur la vitesse, l'efficience et la portée afin de mieux servir nos clients, a indiqué Victor Tung, chef de la technologie et des opérations, É.-U. et chef des technologies de l'information et des opérations, BMO Marchés des capitaux. Le partenariat avec AWS et PLATO dans le cadre de l'initiative re/Start nous aidera à développer un bassin de talents technologiques essentiel dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. »

« Je suis très honoré d'être accepté dans un programme de formation à l'infonuagique. Il serait impossible de se familiariser avec l'infonuagique par le biais d'une formation en cours d'emploi si une organisation n'était pas disposée à former ses employés à partir de la base, a déclaré Kyle Moore, un étudiant de la nation métisse du Manitoba. Cela peut être un défi pour beaucoup de mes camarades de classe qui vivent à distance d'avoir accès aux ressources éducatives et à la formation technique appropriées. Le programme de PLATO et le partenariat de BMO vont au-delà des programmes traditionnels d'enseignement coopératif; je suis impatient de voir ce qui m'attend! »

AWS re/Start est un programme de développement des compétences qui prépare les apprenants à une carrière dans le domaine de la technologie, avec pour mission de constituer un bassin de talents possédant des compétences fondamentales dans le domaine de l'infonuagique et les domaines connexes, et qui sont transférables à de multiples rôles technologiques. Les participants au programme de PLATO et BMO ont été sélectionnés à partir d'un groupe de candidats membres des Premières Nations, métis ou inuits de partout au Canada qui ont démontré un intérêt marqué pour l'apprentissage de la technologie.

BMO a signé en tant que partenaire fondateur de l'Alliance SkillsLink du Forum économique mondial en juin 2021, rejoignant ainsi une communauté de leaders influents engagés dans une « révolution de la requalification », un objectif ambitieux visant à fournir à un milliard de personnes une meilleure éducation, de meilleures compétences et des possibilités d'emploi d'ici 2030. Pour en savoir plus sur les engagements pris par BMO et ses partenaires de l'Alliance SkillsLink, cliquez ici (en anglais).

Pour plus de renseignements sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones, veuillez consulter Wîcihitowin ???????, le premier Rapport sur les partenariats et les progrès en matière autochtone annuel de BMO.

À propos de re/Start

La mission du programme AWS re/Start est d'aider les chômeurs et les personnes sous-employées qui n'ont pas accès à l'enseignement technique à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper des postes de premier niveau dans le domaine de l'infonuagique. Chaque cohorte d'apprenants, soutenue par des mentors professionnels et des formateurs accrédités, suit une formation gratuite de 12 semaines comprenant un apprentissage basé sur des scénarios, des laboratoires pratiques et des cours, afin d'être prête à occuper des postes de premier niveau dans le domaine de l'infonuagique, tels que l'exploitation du nuage, la fiabilité des sites, le soutien de l'infrastructure et les fonctions de soutien technique et commercial adjacentes.

À propos de PLATO Testing

PLATO Testing a été fondée en 2015 par Keith McIntosh, chef de la direction de la société de tests Professional Quality Assurance Ltd. PLATO s'emploie à créer un réseau de 1 000 testeurs de logiciels autochtones à travers le Canada. PLATO emploie actuellement plus de 50 testeurs de logiciels autochtones à temps plein, ce qui a un impact positif sur les clients d'un océan à l'autre. PLATO Testing a des bureaux dans les communautés autochtones du Canada ou à proximité, à Fredericton, Miramichi, Sault-Sainte-Marie, Toronto, Calgary, Edmonton et Vancouver.

