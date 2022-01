Prête à entrer sur le marché du Moyen-Orient, la société Vazyme présente ses solutions de test pour la COVID-19 au Medlab Middle East 2022





DUBAI, Émirats arabes unis, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- La société biotechnologique chinoise de premier plan Vazyme (688105.SH) a participé à l'édition 2022 du Medlab Middle East au Dubai World Trade Centre (DWTC) du 24 au 27 janvier. Il s'agit d'une exposition et d'une conférence phares sur les laboratoires, qui rassemble les communautés médicales du monde entier pour présenter les meilleures innovations et technologies de laboratoire. Sur le stand n°Z5.H20, la société a présenté ses portefeuilles complets de produits pour les solutions de test COVID-19, ainsi que des produits de diagnostic in vitro avancés aux visiteurs en ligne et présents. La plupart des 500 visiteurs venaient de la région du Moyen-Orient et les autres d'Inde, de Turquie, etc. Le kit d'auto-test rapide de l'antigène COVID-19 (COVID-19 Antigen Rapid Self-Test Kit), qui produit un résultat en 10 minutes et atteint une précision de 99,81 %, a été le produit le plus populaire exposé.

« Alors que le variant Omicron commence à s'installer, les hôpitaux et les centres de dépistage déjà en difficulté sont soumis à une pression encore plus forte, ce qui souligne le besoin de stimuler la production de kits de test COVID-19 rapides et fiables pour faire face à une nouvelle vague. Nous souhaitons aider les communautés médicales de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique à faire face à ce problème en présentant nos produits et solutions de test COVID-19 de haute qualité au Medlab 2022, dans le cadre de nos efforts pour renforcer les mesures locales de lutte contre la pandémie », a déclaré Jenny Jiang, directrice commerciale internationale de Vazyme.

Lors de l'événement, toute la gamme de solutions de détection des acides nucléiques (Nucleic Acid Detection Solutions) de Vazyme était exposée, ainsi que d'autres produits pour la détection de la COVID-19, notamment une série de kits de détection d'antigènes (Antigen Detection Kits), des solutions d'évaluation des anticorps du vaccin COVID-19 (COVID-19 Vaccine Antibody) et des produits de base des solutions de détection. L'un des points forts de l'exposition, le système d'extraction automatique d'acides nucléiques Vazyme (Vazyme Automatic Nucleic Acids Extraction System), a obtenu les autorisations de mise sur le marché des gouvernements des Émirats arabes unis et d'Arabie saoudite. Son kit de détection RT-qPCR Triplex 2019-nCoV a également été récemment autorisé à entrer sur le marché des Émirats arabes unis.

Dix ans après sa création, Vazyme a consolidé sa position de leader dans l'industrie biotechnologique chinoise avec une capacité de production suffisante des lignes de production de diagnostic in vitro équivalente à 1 million d'unités par jour. L'équipe de Vazyme, basée dans la région MENA, est composée d'experts en produits de diagnostic in vitro qui offrent des services complets et des conseils d'installation personnalisés aux consommateurs locaux. Vazyme a accéléré son expansion mondiale en 2021 en créant sa première filiale étrangère à part entière en Indonésie, avec ses bureaux et entrepôts aux États-Unis, dans l'Union européenne et dans la RAS de Hong Kong pour servir et soutenir les clients du monde entier.

« Nous célébrerons cette année le 10e anniversaire de notre entreprise. En tant que précurseur de l'innovation dans les sciences de la vie, la mission de Vazyme est d'exploiter la science et la technologie pour améliorer la santé et la vie, en répondant aux besoins médicaux mondiaux non satisfaits, tout en respectant les normes les plus strictes en matière d'éthique, de responsabilité et de professionnalisme. Notre approche centrée sur la R&D nous permet d'innover constamment et d'apporter de nouveaux produits et solutions à nos clients. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires dans le monde entier, en nous appuyant sur nos efforts précédents pour renforcer les capacités médicales dans la lutte contre les maladies graves », a déclaré Jenny Jiang.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1735282/image_5016869_9915665.jpg

